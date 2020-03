Troostlaidjes #9: Inge van Calkar - Dit komt ook weer goed

Een 'troostlaidje' in deze coronatijd. In het RTV Noord-programma Edwin op Noord riepen we Groninger artiesten op om zo'n liedje te schrijven.

Kira Dekker, Harry Niehof, Fries Wolma, Bé Schmaal, Irene Wilkens en Anne-Lie Persson, Lars Koehoorn, en Harm Tabak brachten hun liedjes reeds ten gehore. Vandaag is het de beurt aan Inge van Calkar.

Normaal zingt Van Calkar in het Engels, toch is het troostlaidje in het Nederlands. 'Ja, het is voor het eerst dat ik in het Nederlands zing. Ik begon in het Engels te schrijven en dat voelde zo onpersoonlijk, dat brengt de boodschap helemaal niet over.' En wat die boodschap is? 'Het komt wel weer goed. Het is een rottijd, maar het komt goed.'

'Liedjes schrijven is leuker dan Netflixen'

Net als alle andere artiesten heeft Van Calkar ook alle optredens van de komende tijd moeten annuleren. 'Mijn volgende optreden staat nu gepland voor juli, op Bospop. Dat zou mijn grootste optreden ooit worden. Daar staan Sting en Lionel Richie ook. Ik houd er rekening mee dat zelfs die niet doorgaat.'

Tot die tijd gaat Van Calkar verder met liedjes schrijven. 'Ik schrijf nu meer dan anders, omdat ik meer dagen vrij ben. Liedjes schrijven doe ik veel liever dan gaan zitten Netflixen.'

Alle eerdere troostlaidjes kan je in deze playlist vinden.