Tasjes met knutselspullen moeten kinderen door coronacrisis helpen

De tasjes komen van het projectteam 'Kinderdromen'. Het is één van de projecten van het wijkvernieuwingsplan dat in beide wijken actief is.

Dromen over de wijk

Met de fietstassen en het stuur vol met tasjes gaan Robert Kuiper en Nienke Alkema de wijk in. Ze werken beide vanuit de gemeente aan het wijkvernieuwingsproject.

Normaal gesproken draait het dromenproject op scholen in de wijken. 'Maar omdat die nu dicht zijn en kinderen thuis zitten, hebben we besloten om alle kinderen in beide wijken mee te laten doen', vertelt Alkema.

Stoepkrijt

Wie in het tasje kijkt ziet speelgoed zoals stoepkrijt en een bellenblaas, maar ook dromenkaarten en een dromenkubus die ze zelf in elkaar kunnen zetten met allerlei droomvragen. Zo hoopt het project de dromen die de kinderen hebben over de wijk en over zichzelf te 'vangen' en waar het kan te realiseren.

'Je hoort kinderen bijvoorbeeld over dat ze meer natuur in de wijk willen', vertelt Alkema terwijl ze op de lijst kijkt wat het volgende adres is.

Veel vrijwilligers

700 tasjes moeten er vandaag bezorgd worden. 'Gelukkig hebben we veel vrijwilligers die zich spontaan hebben aangemeld om de tasjes in te pakken en te bezorgen', zegt Kuiper.

Ze bellen bij alle adressen op de lijst aan. Als mensen thuis zijn maken ze een praatje in de lentezon. Bij geen gehoor vinden de gezinnen het tasje bij thuiskomst aan de deurklink.

'Zeker welkom'

'Dit is fantastisch voor de kinderen, dit verwacht je toch niet?', zegt Patricia Kampmeyer als ze de deur open doet. Haar dochter Jaycelynn neemt vrolijk het tasje aan.

Kampmeyer vertelt dat de kinderen in de buurt bijna niet meer buiten mogen spelen van hun ouders. 'Dat is wel jammer, nu zitten we de hele dag binnen. Zo'n tasje met dingen die kinderen kunnen doen, is nu zeker welkom.'

Kinderdromenbrievenbus

Alles wat de kinderen maken en aan ideeën hebben, kunnen ze in speciale kinderdromenbrievenbussen stoppen, of op de Facebook- of Instagrampagina van Mooie Wijken posten.

Na het praatje met Kampmeyer stappen Kuiper en Alkema weer op de fiets. En nu gauw weer door', lachen ze. 'Er moeten nog heel wat kinderen blij gemaakt worden met een tasje.'

