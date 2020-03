Burgemeester: 'Petitie tegen tbs'ers in Zuidlaren duidelijk signaal'

'Het is een duidelijk signaal dat er geen draagvlak voor de komst van de tbs'ers', aldus Thijsen tegen RTV Drenthe. 'Die negen tbs'ers komen er. Daar kunnen we niets aan doen, maar naar de eventuele uitbreiding tot veertig kunnen we nog wél kijken.'

Uitstel

De tbs'ers zouden per 1 april op het voormalige Dennenoord-terrein komen wonen. Maandag werd bekend dat dat vanwege het coronavirus voorlopig uitgesteld is.

Thijsen staat niet achter de verdere uitbreiding naar veertig plaatsen, die zorgorganisatie Forint (onderdeel van Lentis, red.) op dit moment aan het onderzoeken is. De gemeente is inmiddels met Lentis in gesprek over de beperkingen van de forensische zorg op het voormalige Dennenoord-terrein.

Vanaf januari online

Eind januari stond de petitie online. Al snel werd duidelijk dat vele Zuidlaarders tegen de komst van de negen tbs'ers waren. In de petitie, die binnen twee dagen 1.200 keer werd getekend, werd geschetst dat men geen zedendelinquenten in het dorp wil. Daarnaast 'is een mogelijke uitbreiding naar veertig plaatsen te veel is voor een dorp als Zuidlaren'.

Door de ontstane onrust heeft Forint vier informatieavonden georganiseerd waarin Forint-directeur Harry Beintema inwoners meer uitleg gaf. Het gaat om tbs'ers die al een lange behandeling achter de rug hebben en onder strenge begeleiding bezig zijn met een terugkeer in de maatschappij.

