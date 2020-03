Corona verpest eeuwfeest voetbalclub: 'Dit is zo ontzettend sneu'

Op 20 mei bestaat de club honderd jaar, maar het jubileumfeest gaat niet door. Voorzitter Raymon Drenth: 'Dit is zo ontzettend sneu.'

Toespraak Rutte

Er waren al langer twijfels bij de club, maar tijdens een toespraak van premier Mark Rutte viel het doek definitief.

Drenth: 'Toen hij zei dat alle evenementen tot 1 juni niet door kunnen gaan, wisten wij al hoe laat het was. Natuurlijk kon je het wel op je vingers natellen, maar dit is jammer. Je moet je voorstellen dat leden al een jaar bezig zijn met de voorbereidingen.'

Op 20 mei zou het weekend afgetrapt worden. Buurtverenigingen waren uitgenodigd, net zoals voetbalbond KNVB, de gemeente en alle leden. 'Dit is geen scenario waar je op voorhand rekening mee houdt', zegt de voorzitter.

Jubileumboek

Gaat het feestje dan helemaal als een nachtkaars uit? Nee. Er is een jubileumboek gemaakt. Drenth: 'Dat staat vol met leuke verhalen. Het jongste lid, de oudste, alles komt langs. Ook verhalen van oud-trainers en de historie van de club.'

Ik heb ons jubileumboek in één avond uitgelezen Raymon Drenth, voorzitter vv Noordster

De voorzitter vervolgt: 'Op de een of andere manier was het lezen over de historie wel het leukst. Ik ben 41 en voorzitter van de club, dus ik dacht dat ik de meeste dingen wel wist. Maar als je dan leest hoe de naam van het sportpark is ontstaan en dat de naam Noordster komt van een fiets waar dat woord op stond... dat wist ik allemaal niet. Ik heb het boek in één avond uitgelezen.'

Alle zeshonderd leden krijgen het boek gratis. Dinsdagmiddag om 13:00 uur wordt het eerste exemplaar aan burgemeester Jaap Kuin en wethouder en tevens oud-voorzitter Henk Busemann overhandigd. Omdat samenscholingen verboden zijn, wordt de overhandiging live op de Facbookpagina van de gemeente Pekela uitgezonden.

Volgend jaar

Mocht het coronavirus volgend jaar wat minder wild om zich heen slaan, dan is het de bedoeling dat het feest tussen 12 en 15 mei alsnog wordt georganiseerd. 'Het moet nog wel even landen', zegt Drenth. 'Het is ook raar om daar nu naar uit te kijken. Maar zodra alles weer opgepakt wordt, dan krijg je er vast automatisch weer zin in.'

