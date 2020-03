Ondernemers op Schier in zwaar weer: 'We vrezen om te vallen'

'Normaal gesproken zitten we nu vol', zegt Marieke Blaauwwiekel van recreatieboerderij De Oorsprong. Het eiland is volgens haar nu angstvallig stil. 'Onze kampeerboerderij is in de drukste periode van het jaar leeg, terwijl de facturen gewoon moeten worden betaald. De monnikenloop en het paasweekend zorgden altijd voor volle kamers.'

Oproep

Toeristen worden door de waddengemeenten opgeroepen om niet meer te komen vanwege het coronavirus. 'Wij staan achter deze oproep om geen toeristen te ontvangen. Je wil hier nu geen mensen hebben', legt Blaauwwiekel uit.

Toch gaat het haar niet in de koude kleren zitten. 'We maken ons zorgen en hebben best wel veel tranen gelaten de afgelopen tijd. We weten niet hoe het verder gaat', vertelt de onderneemster.

Taxi's staan stil

Ook Robert Swart zit er doorheen. Samen met zijn vrouw Wendy heeft hij taxibedrijf Boersma. Maar de vijf busjes staan nu stil.

'Schiermonnikoog leeft van het toerisme. We hebben geen ritten meer. Ook onze reserves zijn op want die verbruiken we in de winter. Het seizoen zou nu weer beginnen', legt Robert uit. 'Zeker met dit weer is het normaal gesproken volle bak.'

Geen overheidssteun

Swart kan naar eigen zeggen geen aanspraak maken op de regeling voor bedrijven die gedupeerd zijn door de uitbraak van het coronavirus. Het ministerie van Economische zaken stelt 4000 euro beschikbaar om bedrijven tegemoet te komen. Zodat die hun vaste lasten kunnen betalen.

'Rutte heeft gezegd: 'we gaan Nederland helpen'. Maar ons niet. We kunnen niks. Toerisme valt hier niet onder, wat we begrijpen. Dit is een grote strop voor ons, we hebben hier niet zelf voor gekozen', vertelt Swart.

Melkveehouderij

Ook Marieke Blaauwwiekel kan geen aanspraak maken op de regeling voor ondernemers. 'Wij komen hier niet voor in aanmerking omdat de kampeerboerderij niet als hoofd bedrijfstak gezien wordt. We hebben ook nog een melkveehouderij. Maar daar zitten niet de inkomsten voor ons', legt Marieke uit. 'De melkprijs is ongunstig en de veehouderij is nu niet winstgevend. Onze hoofdtak is nu de groepsaccommodatie.'

'Wij zijn een buitenbeentje en vallen buiten alle regelingen', aldus Blaauwwiekel. Met collega-ondernemers is ze aan het bekijken of er toch niet iets mogelijk is qua regeling. Ook hoopt ze op een versoepeling.

Annuleringen

De onderneemster krijgt de afgelopen tijd veel sympathieke reacties van mensen die ruimtes geboekt hebben. Toch zijn er ook boze klanten waarmee ze te maken krijgt. 'Ik durf soms de mail niet eens te openen.'

De gasten die al geboekt hebben worden aangeboden om de reservering te verplaatsen. Als mensen dat niet willen en annuleren betalen ze 40 procent van het boekingsbedrag.

Overmacht

'Ik heb een aantal boze mensen gehad die dit niet begrepen en die zeggen dat wij rijk willen worden hiervan. Dat is niet zo. Wij hebben ook onkosten en we willen nu alleen maar overleven', legt Blaauwwiekel uit. 'Dit is overmacht. Als ik iedereen zijn geld moet teruggeven dan heb ik gewoon geen geld meer'.

Als de kampeerboerderij wel financiële compensatie van de overheid krijgt dan verrekent ze dit met de gasten.

'In het begin had ik veel last van deze negatieve reacties. Maar er zijn meer mensen die begripvol en positief reageren. Die zorgen ervoor dat ik mij weer goed voel', vertelt de onderneemster.

Schier draait op toerisme

Bij het taxibedrijf houden ze er al rekening mee dat het seizoen voorbij is. 'Niemand weet of er straks weer mensen naar de Waddeneilanden komen en of mensen nog geld willen uitgegeven. Iedereen zit nu krap bij kas', aldus Swart. 'We vrezen nu om te vallen. In deze vier maanden moeten wij juist ons inkomen voor heel 2020 verdienen'.

Geen klandizie

'Wij vallen niet onder verboden beroepen maar we hebben geen klanten. Op de vaste wal kunnen taxibedrijven nog ritjes maken. Ook wordt zorgvervoer nog uitbetaald door zorgverleners. Maar wij hebben dat hier niet op het eiland', aldus Swart.

Bij het taxibedrijf hopen ze dat de regeling voor bedrijven die gedupeerd zijn wordt verruimd met ook taxibedrijven. Ook recreatiebedrijf De Oorsprong hoopt op een versoepeling en alsnog op compensatie.

