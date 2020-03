Onzekerheid bij openluchtbaden: wanneer kunnen we de eerste duik nemen?

Je staat er eigenlijk niet bij stil, maar ook het zwemseizoen komt er weer aan. Eind april zouden de meeste openluchtbaden in onze provincie weer open gaan, maar of dat ook gebeurt is onzeker.

Dat hangt er onder meer vanaf of premier Mark Rutte dinsdagavond nieuwe coronamaatregelen afkondigt.

Veel voorbereidingen

Bij zwembad De Woldzoom op de grens van Grootegast en Doezum zijn al veel voorbereidingen gedaan. De vrijwlligers hebben in de afgelopen weken alle baden en perrons schoongemaakt, maar voorlopig liggen de werkzaamheden stil en zitten de vrijwilligers thuis.

'We weten niet waar we aan toe zijn', zegt voorzitter en vrijwilliger Aebe de Jong. 'We moeten afwachten wat er vanavond wordt besloten en dan zien we weer verder.'

Leuke activiteiten

Mede-bestuurslid en zweminstructrice Rennie Sikkema: 'We bestaan dit jaar 45 jaar en dat wilden we vieren met allerlei leuke activiteiten, maar of dat er van komt is afwachten.'

Het bestuur van De Woldzoom heeft de voorverkoop van abonnementen voorlopig stilgelegd. 'We kunnen het niet maken mensen te laten betalen, terwijl we niet weten of we open mogen en zo ja wanneer', zegt Sikkema.

In de afgelopen weken heeft het peuterbad van De Woldzoom een opknapbeurt gehad en is onder meer een nieuwe polyester coating aangebracht op de wanden en de bodem. De tent die over het bad stond om droog te kunnen werken wordt juist vandaag weggehaald. 'Het ziet er weer prachtig uit', zegt Sikkema.

Belangrijke voorziening

De Woldzoom is een belangrijke voorziening voor Grootegast en ruime omgeving. Vorig jaar trok het bad bijna drieenveertigduizend zwemmers.

'We zitten elk jaar tussen de veerig- en vijftigduizend bezoekers,' weet De Jong. Of dat aantal dit jaar wordt gehaald is nog maar de vraag, net zoals het de vraag is wat de financiële gevolgen zullen zijn.

'Bronwater'

In het diepe bad ligt al een laag water. 'Bronwater', zegt voorzitter De Jong, 'maar het is helemaal bruin geworden. Voorlopig laten we het er in zitten als tegendruk voor grondwater. Maar als het bad open mag pompen we dit water weg en doen we er weer schoon water in. Het duurt best even om het diepe bad vol te laten lopen.'

Sikkema: 'Op zich zijn we helemaal klaar om open te gaan. Iedereen staat in de startblokken, nu is het afwachten. Vanavond weten we waar we aan toe zijn.'

