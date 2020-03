Groningen wordt veiliger: kans op een beving zoals Huizinge meer dan gehalveerd

Wonen in Groningen lijkt snel veiliger te worden door de verlaging van de gaswinning. Dat stelt minister Eric Wiebes van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer op basis van een nieuwe risicoanalyse in Groningen.

Daarnaast concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen dat de kans op een aardbeving met een kracht van 3.6 op de schaal van Richter flink is gedaald. Vorig jaar was die kans nog 12,5 procent. Dit jaar is de kans op zo'n zware beving meer dan gehalveerd tot 5 procent.

De kans op een beving met een kracht van 5.0 of hoger is volgens de toezichthouder zelfs gedaald naar nagenoeg nul. Om precies te zijn: 0,02 procent.

Veiliger

'Het is goed nieuws dat de berekeningen in elk geval laten zien dat Groningen snel veiliger lijkt te worden door het verlagen van de gaswinning', schrijft Wiebes. 'Dit zal zich de komende jaren voortzetten nu de gaswinning jaarlijks verder daalt.'

Van duizenden naar nul

De nieuwe inzichten komen voort uit een jaarlijkse risicoanalyse die de gevolgen van de gaswinning in kaart brengt. De uitkomsten van dat rekenmodel laten zien dat er geen huizen meer zijn die bij een beving een verhoogd risico lopen op instorting.

Die uitkomst is opmerkelijk. Tot en met 31 december 2019 werd door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) namelijk nog uitgegaan van 3.417 huizen met een verhoogd risico en 13.225 met een licht verhoogd risico. In beide gevallen is dat aantal nu gedaald tot nul.

Boerenschuren

De berekeningen laten nu alleen nog 80 tot 160 boerenschuren zien die een licht verhoogd risico lopen op instorting. De schuren worden - voor zover ze dat nog niet waren - opgenomen in het versterkingsprogramma.

Het veiliger worden van Groningen heeft volgens Wiebes geen gevolgen voor de versterkingsoperatie. Die gaat gewoon door. Het model berekent namelijk niet of een huis veilig is. Daarvoor moet er daadwerkelijk geïnspecteerd worden.

Niet groter dan nu

De uitkomsten betekenen echter ook dat de versterkingsoperatie in principe niet groter wordt dan dat hij nu is. Een jaar geleden werden met een soortgelijke analyse nog drieduizend huizen aan de operatie toegevoegd.

Dat is nu niet het geval: er worden in principe geen nieuwe huizen toegevoegd aan de bestaande inspectie-lijst. Alleen wanneer mensen melding doen van een acuut onveilige situatie bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen of zich aanmelden bij de NCG voor een zogenoemde 'opname op verzoek', kunnen ze alsnog op die inspectie-lijst komen.

De totale werkvoorraad bedraagt ruim 26.000 huizen. Meer dan de helft daarvan is op dit moment geïnspecteerd. Iets meer dan duizend huizen zijn op dit moment versterkt of gesloopt en herbouwd.

