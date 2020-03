Drankenhandel in problemen: 'Zonder snelle hulp redden we het niet'

'Als wij, en veel horecaondernemers in Nederland, niet zo spoedig mogelijk geholpen worden, dan gaan we het niet redden.'

Het is de roep om steun van directeur Rogier de Bruin van de Groningse Lijfering Dranken. Het bedrijf is toeleverancier van 1200 horecazaken in Nederland, waarvan 300 Groningse.

'Megazwaar'

'De horeca heeft het megazwaar en dat zal per week erger worden. Voor ons als toeleverancier met alle medewerkers en hun gezinnen staat ook alles op het spel', zegt De Bruin.

'Nagenoeg al onze klanten zitten dicht. Dus hebben wij ook geen omzet. Iedereen ziet dat de horeca gesloten is, maar dat wij als toeleverancier ook iedereen, 120 fte, naar huis hebben moeten sturen, is uiteraard minder zichtbaar.'

Domino-effect

'We zijn nog niet in staat om een reële inschatting te maken hoeveel bedrijven dit niet gaan overleven. Maar dat zijn er heel veel. Je praat niet over tientallen', aldus De Bruin. 'Het is een keten, waardoor een domino-effect ontstaat. Als de horeca ons niet betaalt, kunnen wij de producenten niet betalen.'

Op tijd?

'Op eigen kracht zouden wij het maximaal drie maanden kunnen uithouden.' Hij ziet dat er vanuit de overheid allerlei in zijn ogen goede fondsen in het leven worden geroepen. Daar zit volgens hem het probleem niet. 'Komt het allemaal op tijd?, vraagt hij zich af.

'Op dit moment voor een aantal al niet. De instanties kunnen alle aanvragen niet aan. We zitten al bijna drie weken in de wacht. Het is geen verwijt naar de instanties, maar er zal gewoon een noodoplossing moeten komen om dit per direct vlot te trekken.'

Veel geld

De Bruin vervolgt: 'Uitstel van bepaalde verplichtingen is een mooi gebaar, maar gaat het ontstane gat straks niet dichten. Je zadelt ondernemers met lasten ofwel leningen op die ze niet terug kunnen betalen. Dat verdienen ze simpelweg niet in hun bedrijf, ondanks dat bij sommigen het beeld wel eens leeft dat er heel veel geld verdiend wordt in de horeca. Dat is gewoon niet zo.'

'Zorg voor het bedrijfsleven'

'Wij horen van ondernemers die nu aankloppen bij banken dat er gevraagd wordt naar jaarcijfers 2019, begroting 2020 vóór corona, begroting ná corona, liquiditeitsplanning vóór corona, liquiditeitsplanning ná corona, et cetera. Zaken die wellicht horen bij de standaard procedure voor een leningsaanvraag. Maar dit is geen standaard situatie. Ook hier zal de regering haar verantwoordelijkheid moeten pakken, anders gaat dit niet goed.'

'Regelmatig horen en lezen we; samen moeten we elkaar hier doorheen helpen. Laten we dat dan ook echt zo doen. Zet de extra stappen en zorg voor het bedrijfsleven, dus voor heel veel gezinnen in Nederland.'

