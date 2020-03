Geen inwoners Stadskanaal en Loppersum met coronavirus in ziekenhuis

Twee gemeenten in onze provincie hebben nog geen inwoners die met het coronavirus in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Zowel Stadskanaal als Loppersum zijn nog wit op de laatste kaart die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft gepubliceerd.

Overgestapt

Het RIVM is overgestapt op het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners in een gemeente. Die data geven volgens de RIVM-deskundigen een beter beeld dan het aantal besmettingen per gemeente, dat tot nog toe elke dag werd gemeld.

Delfzijl heeft met 16,6 opgenomen inwoners per 100.000 inwoners het hoogste aantal coronapatienten in het ziekenhuis. Westerwolde volgt met 15,5 en daarna het Westerkwartier met 14,2.

Cijfer vertekent

Doordat het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners wordt weergegeven is het exacte aantal opgenomen patiënten alleen te berekenen aan de hand van het inwoneraantal per gemeente.

Voor Delfzijl en Westerwolde komt het neer op vier patiënten, voor het Westerkwartier op negen.

Volgens het RIVM is het aantal ziekenhuisopnames in het Noorden daarmee stabiel laag.

Landelijk

Landelijk is het aantal ziekenhuisopnamen met 722 gestegen naar 4.712. Het aantal patiënten waarbij corona is vastgesteld stijgt met 845 naar 12.595. Het aantal coronapatiënten ligt hoger, maar niet iedereen wordt getest op corona.

Het aantal Nederlandse overledenen door het coronavirus is opgelopen met 175. In totaal heeft het virus in ons land nu zeker 1039 mensen het leven gekost, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Hoger

Het werkelijke aantal overledenen ligt hoger. Sterfgevallen worden soms pas na enkele dagen doorgegeven aan het RIVM. En lang niet iedere besmetting wordt vastgesteld door een test. Als iemand die niet is getest door het virus komt te overlijden, komt dat dus ook niet terug in de statistieken.



