De Koffiecorner #76 (met Wessel Dammers): 'Gronings broodje sparerib is me heel erg bijgebleven'

De Koffiecorner zal de komende tijd op een andere manier gebracht worden dan voorheen. Dit heeft uiteraard alles met het coronavirus te maken. Vanwege alle maatregelen door de regering, maar ook door RTV Noord, nemen we de podcast de komende tijd vanuit huis op.

Wessel Dammers

We praten met verschillende mensen uit de sport om het over deze bijzondere tijden te hebben. Dat zullen één-op-ééngesprekken worden, gevoerd door de verschillende sportverslaggevers van RTV Noord.

RTV Noord-verslaggever Stefan Bleeker praat met Wessel Dammers.



In deze aflevering praat verslaggever Stefan Bleeker met Wessel Dammers. De centrale verdediger is de eerste aankoop van FC Groningen voor komend seizoen. Dammers verliep de jeugdopleiding van Feyenoord, werd verhuurd aan Cambuur en voetbalt momenteel bij Fortuna Sittard. Met hem praten we over de weg die hij heeft moeten afleggen om uiteindelijk bij FC Groningen terecht te komen.

Toen de voetballer in Leeuwarden woonde, kwam hij ook wel eens naar Stad. 'Ik heb toen een broodje sparerib gegeten bij een restaurantje. Dat is me heel lang bijgebleven. Als ik een huisje heb gevonden straks, dan is dat één van de eerste dingen die ik ga doen.'