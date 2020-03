Borkum in coronatijd: 'Het is angstaanjagend stil'

'Sinds de oorlog is dit niet meer gebeurd. Het is gewoon beangstigend.' Dat zegt Klaas Steenhuis, inwoner van Borkum, over de situatie op het Duitse Waddeneiland. Alle toeristen zijn weg vanwege de coronacrisis.

De 54-jarige Steenhuis is afkomstig uit Noorderhoogebrug, maar woont al weer 29 jaar op Borkum.

Consequenties

'Vorige week ging de brandweer door de straten en sommeerde alle toeristen van het eiland af te gaan. Als ze dat niet zouden doen, volgden consequenties. Daarmee werd ook in alle hevigheid duidelijk wat er aan de hand is', vertelt Steenhuis vanuit zijn huis op het eiland.

De Duitse regering besloot vanwege het virus een toeristenverbod voor alle Duitse eilanden in te stellen, omdat bij een uitbraak van corona geen medische hulp kan worden gegarandeerd.

Het is nu heel stil. Op het strand. Op de boulevard. In de winkelstraat. Bijna alles is dicht Klaas Steenhuis

'Het is nu heel stil. Op het strand. Op de boulevard. In de winkelstraat. Bijna alles is dicht. Het is angstaanjagend', is de wrange conclusie van Steenhuis.

Klap komt hard aan

De klap van de coronacrisis komt dan ook hard aan op het eiland.

'We leven hier bijna 100 procent van het toerisme. Ik vrees dat heel wat bedrijven over de kop gaan. Dit kun je niet volhouden.'

Op Borkum leven nu nog zijn kleine 5000 mensen. Behalve wat bouwvakkers van de vaste wal komt er niemand meer.

Het strand van Borkum is uitgestorven.

'Vorig jaar kwamen hier nog honderden Roemeense seizoenswerkers. Die komen ook niet. Wat moeten ze hier doen?', vraagt de oud-Groninger zich somber af.

Mijn vrouw werkt in de verhuur van vakantiewoningen. Zij is vorige week ontslagen Klaas Steenhuis

Steenhuis zelf werkt sinds enige tijd in het magazijn van een offshorebedrijf dat windmolenparken aanlegt op zee. 'Ik heb er nog niet zo'n last van. Maar mijn vrouw wel. Die werkt in de verhuur van vakantiewoningen. Zij is vorige week al ontslagen…'

Treintje rijdt niet

Ook het bekende treintje van Borkum rijdt door alle corona-ellende niet meer. En de veerboot van rederij AG Ems vaart alleen nog vanuit Emden en niet meer vanaf Eemshaven. Tientallen werknemers zijn al naar huis gestuurd. Er zijn immers geen gasten meer.

Borkumer ondernemers kunnen net als in Nederland gebruik maken van een crisisregeling.

'Van het rijk en van de deelstaatregering is zo'n 12.000 euro beschikbaar. Maar ja er wordt nu al gesproken dat de coronacrisis tot en met juni gaat duren. Wij moeten het hier op het eiland hebben van het seizoen dat een half jaar duurt. Dan is straks minstens de helft van de inkomsten al weg…'

Nog geen corona

Op het eiland zelf heerst nog geen corona. Er zijn ook diverse maatregelen genomen. Bij de plaatselijke Lidl mogen bijvoorbeeld maximaal 35 mensen naar binnen en op zondag is de supermarkt dicht. Ook mogen niet meer dan drie mensen tegelijk bij elkaar zijn.

Voor Steenhuis en zijn vrouw is de situatie nog maar moeilijk te bevatten: 'Man, alle parkeerplaatsen zijn hier leeg. Het is zo onwerkelijk allemaal. Ik hoop dat deze ellende gauw voorbij is.'

