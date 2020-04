Troostlaidjes #10: Steernvanger - Het zel weer veurjoar worden

Een 'troostlaidje' in deze coronatijd. In het RTV Noord-programma Edwin op Noord riepen we Groninger artiesten op om zo'n liedje te schrijven.

Kira Dekker, Harry Niehof, Fries Wolma, Bé Schmaal, Irene Wilkens en Anne-Lie Persson, Lars Koehoorn, Harm Tabak, en Inge van Calkar brachten hun liedjes reeds ten gehore. Vandaag is het de beurt aan Steernvanger.

Jarig

Dat de band vandaag, op 1 april aan de beurt is, heeft een reden. 'Wij zijn vandaag jarig, de band bestaat twee jaar', vertelt zanger Dion Bouwes.

'Ik moest zelf trouwens ook wel even nadenken hoor. Was het echt 1 april? Maar dat klopte. En dat is altijd al een rare dag, maar nu natuurlijk helemaal.'

Docent en verpleegkundige

Bouwes, in het dagelijks leven docent, werkt momenteel thuis. 'Het is heel raar, en eigenlijk ook veel drukker dan ik had gedacht. Je bent continue bezig.'

Voordat hij in het onderwijs aan de slag ging, was de zanger verpleegkundige. 'Ik heb wel overwogen om dat nu weer tijdelijk op te pakken. Ik heb daar zelfs al met mijn werkgever over gesproken. Maar ik heb nu ook een cruciaal beroep. Ik leef wel heel erg mee met de collega's in het UMCG', vertelt Bouwes.

Hart onder de riem

Met hemzelf en de bandleden gaat het verder goed. 'We missen wel echt het oefenen en optreden. Bouwes: 'Omdat bijna iedereen in de penarie zit en we hopen dat het gauw weer beter wordt. Het is een hart onder de riem voor iedereen thuis.'

