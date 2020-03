Taxichauffeurs staan stil: 'Helft van de branche binnen drie maanden over de kop'

Een klant betaalt met de telefoon na een ritje in de taxi (Foto: Gulden/ Nocks)

Ondernemers in de taxibranche zitten met hun handen in het haar. Ze komen niet in aanmerking voor de compensatieregeling voor ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis, omdat er geen beroepsverbod zou zijn.

'Niets of nauwelijks werk.' Zo omschrijft Ivar Faber de penibele situatie. Hij is mede-eigenaar van Taxi Noord, één van de oudste en grootste taxibedrijven in onze provincie. 'Het werk liep al een klein beetje terug, maar na het horecaverbod klapte het binnen 24 uur in elkaar.'



Nog geen euro binnen

'Sommige collega's hebben een omzetverlies van 100 procent of 90 procent, die hebben helemaal geen inkomen. De overheid promoot om geen taxi te nemen. Er is geen treinverkeer, geen vliegverkeer, horeca is gesloten en er zijn ook geen ritjes van en naar ziekenhuizen.'

Faber kent de plannen uit Den Haag. 'Er zou gekeken worden of ondernemers en middenstand steun zouden krijgen, dat is mooi. Ik ben van nature wel wat cynisch ten opzichte van de overheid. Ik denk altijd: eerst zien dan geloven. En inderdaad is er nog geen euro binnen.'



SBI-code

'Tot onze verbazing ben je afhankelijk van de SBI-code. Ik wist eerlijk gezegd niet wat die code was, maar inmiddels weet heel Nederland het. Ook veel andere branches krijgen geen euro.'

Veel langer kan dit niet doorgaan, denkt Faber. 'De helft van de branche is binnen nu en drie maanden over de kop in Nederland als er niets gebeurt.'



Demonstratie

Omdat het water de taxichauffeurs tot aan de lippen staat, waren er plannen van collega's uit de branche om vandaag te gaan demonstreren in Den Haag. Die demonstratie is echter ook weer afgeblazen. Faber en zijn collega's van Taxi Noord hadden daarvoor al besloten niet naar Den Haag te rijden.

'Er is veel commotie over en dan lijkt dat het ons verstandig daar niet bij te zijn. Om met duizenden daar nu heen te gaan… Er zijn veel mensen die vechten voor hun leven, dus we moeten het ook nuanceren.'



FNV: regeling ook voor taxibranche

Ook werknemersorganisatie FNV wil dat de speciale noodregeling van het kabinet voor zelfstandigen ook gaat gelden voor zelfstandig taxichauffeurs en taxiondernemers. Nederland telt momenteel duizenden zelfstandig taxichauffeurs en volgens de FNV kunnen velen hun ziektekostenverzekering en huur of hypotheek niet meer betalen.

Minister van Nieuwenhuizen adviseerde om alleen een taxi te nemen als daartoe een absolute noodzaak is. Amrit Sewgobind bestuurder FNV Taxi snapt dat, maar vindt wel dat daar iets tegenover moet staan. 'Begrijpelijk, gezien de omstandigheden, maar dan moet je de branche ook willen compenseren. Wanneer je dat niet doet dan is zo'n oproep extra wrang', aldus Sewgobind.



