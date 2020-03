Hoogleraar Joost Herman blijft ontslag aanvechten

Dat meldt de Ukrant.

Terecht ontslagen

Die kantonrechter bepaalde vorige week dat de universiteit Herman terecht heeft ontslagen. Herman en zijn advocaat Ageeth Kootstra kunnen zich echter niet vinden in de conclusie die de rechter trok. 'Te kort door de bocht', zegt Kootstra tegen de Universiteitskrant.

'We zijn het eigenlijk met weinig in de uitspraak eens. Ik heb een uitgebreid verweer gevoerd, waarin veel aspecten aan bod kwamen zoals het feit dat hij ziek is geworden door zijn werk. Maar ook dat hij geen inzicht had in het volledige dossier. Daar gaat de rechter helemaal aan voorbij.'

1,2 miljoen

Herman werd door de RUG aan het begin van dit jaar ontslagen wegens fraude met subsidie en valsheid in geschrifte. Via een civiele procedure probeert de universiteit bovendien 1,2 miljoen euro van hem terug te krijgen.

Het ontslag gaat in per 1 mei.

Waar draait het conflict om?

Het conflict tussen Joost Herman en de RUG draait om Network on Humanitarian Action. Deze stichting had geen banden met de RUG, maar stond wel ingeschreven op het adres van de letterenfaculteit. De stichting was, buiten medeweten van de universiteit, opgericht om wetenschappelijke activiteiten te ontwikkelen voor een Europees universitair programma voor studenten die hulp willen bieden in crisisgebieden. De RUG is een van de deelnemende universiteiten. Nadat de zaak vorig jaar aan het licht was gekomen, werden Herman en twee van zijn medewerkers geschorst. Herman werd uiteindelijk ontslagen, de twee anderen kregen een ernstige waarschuwing.

