Evenementenbureaus worden zwaar getroffen door crisis

Bijna de helft minder omzet

De branche zegt dat uit eigen onderzoek blijkt dat er in totaal 3,5 miljard wordt omgezet, terwijl de verwachting was dat die omzet 7,4 miljard euro zou bedragen. Er zouden 48.000 van de 100.000 banen verloren gaan.

De berekeningen zijn gebaseerd op de omstandigheden van nu, als dinsdagavond blijkt dat de maatregelen nog strenger worden of nog langer van kracht blijven wordt het verlies groter.

'Ze hebben het niet in de gaten'

'Ik heb het idee dat ze in Den Haag niet in de gaten hebben hoe gigantisch groot de omzet is, niet alleen in de evenementenbranche maar in de hele culturele sector', zegt Steven de Korver van het Groningse bureau ADGM Events. Dat bureau is één van de grotere in zijn soort in onze provincie.

Normaal gesproken zijn ze er druk met het organiseren van bedrijfsevenementen, het boeken van artiesten en het verzorgen van catering. Maar nu is het stil.

De Korver: 'Gelukkig zijn wij maar met z'n tweeën, en verder huren we veel zzp'ers in, en andere bedrijven die op hun beurt ook weer mensen inhuren'.

Het was al rustiger

Die mensen zitten nu voor een groot deel thuis. 'Het was sowieso al rustiger sinds de vorige crisis', zegt De Korver. 'Ik denk dat dat komt doordat bedrijven tegenwoordig steeds meer zzp'ers inhuren. Die hoeven niet zo nodig gezellig met z'n allen naar een feest om naar Marco Borsato te luisteren. Als ze dat willen, organiseren ze het zelf wel'.

Hoe lang denkt hij het uit te kunnen zingen? 'Ik denk dat we het lang vol kunnen houden', zegt De Korver. 'We hebben een goede reserve. Maar we missen wel de helft van de omzet. Er wordt wel gezegd dat evenementen verplaatst worden, maar veel zal ook helemaal niet meer doorgaan'.

'Met een strikje erom in de vrieskist'

'Na de persconferentie van Rutte was onze agenda binnen een half uur leeg geveegd', zegt de woordvoerder van een ander bureau, dat niet met naam genoemd wil worden. 'We zijn nu vooral druk met het netjes afronden van geannuleerde opdrachten. Sommige daarvan zetten we met een strikje er om in de vrieskist.'

Nieuwe evenementen

Ondertussen zijn we ook bezig met het aankleden van nieuwe evenementen, vanaf september', vervolgt ze. 'We hopen maar dat die wel doorgaan. Gelukkig zijn we een gezond bedrijf. We hebben arbeidstijdverkorting aangevraagd en onderzoeken of we recht hebben op andere steun'.

