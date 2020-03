Coronavirus verstoort bijzonder seizoen Maarten Bouwknecht in Engeland

Inmiddels is hij terug in zijn geboorteplaats Groningen. 'Het gaat goed. Het is wel een beetje saai, de hele dag binnen zitten. Ik doe wel boodschappen, een beetje gamen en wat workouts, maar daar houdt het eigenlijk wel een beetje bij op. Op dit moment ben ik even bij mijn moeder ingetrokken en nu kijken hoe lang het duurt', zo vertelt Bouwknecht.

Worcester Wolves

De 25-jarige spelverdeler begon zijn carrière in 2013 bij Donar, waarmee hij in 2014 de landstitel veroverde. Hij speelde twee seizoen in Groningen en vervolgens vier seizoenen in Den Bosch. Hij pakte in 2014, 2015 en 2016 de nationale beker.

Na zes jaar Nederland, besloot hij verder te gaan in Engeland bij Worcester Wolves. Die ploeg eindigde vorig seizoen als elfde op het hoogste niveau in Engeland, in een competitie met destijds twaalf ploegen.

Europese droom

'Ik was wel toe aan iets nieuws, en dat is zeker niet neerbuigend naar Nederland bedoeld. Ik was gewoon op zoek naar een Avontuur. Mijn droom was altijd om op hoog niveau in Europa te kunnen spelen en ik denk dat Engeland voor mij een goed begin was. Het heeft ook heel goed uitgepakt, dus ik ben blij dat ik die stap gemaakt heb.'

Na de eerste oefenwedstrijd vroeg hij of ik de rol van aanvoerder op me wilde nemen, en daar was ik wel voor Maarten Bouwknecht - aanvoerder Worcester Wolves

'De eerste week dat ik daar was, kwam iedereen een beetje binnenstromen voordat het echt begon. Dus ik was samen met drie echte profspelers één van de eersten en de rest kwam later een beetje ingevlogen. Er was niet echt een vaste begindatum van de trainingen. Dat was al wat anders dan ik gewend was in Nederland.'

Aanvoerder

'Ik heb veel met de coach aan de telefoon gehangen. Hij heeft zich heel erg verdiept in de spelers, en dus ook in mij. Na de eerste oefenwedstrijd vroeg hij of ik de rol van aanvoerder op me wilde nemen, en daar was ik wel voor.'

Niveau Engeland

'Het niveau is vergelijkbaar met Nederland. Het grootste verschil is misschien wel dat het in Engeland meer gericht is op individueel en in Nederland gaat het echt om teambasketbal. Dat was wel even wennen, want ik ben nooit zo'n speler geweest. Ik ben nog steeds meer een teamspeler, maar ik denk wel dat het goed is om ook een keer die stijl te proeven.'

'Wonderbaarlijk mooi'

Ondanks dat de Engelse competitie niet hoog aangeschreven staat in Europa, merkte Bouwknecht al wel snel dat het basketbal leeft in Engeland.

'Ze hebben vorig seizoen zes wedstrijden in totaal gewonnen en ondanks dat, zat de zaal vanaf de eerste wedstrijd vol dit seizoen. Bijna wonderbaarlijk hoe mooi dat was. Er kunnen ongeveer twee tweeënhalf duizend toeschouwers in de hal en het zat eigenlijk bijna altijd vol.'

'Daar is absoluut meer beleving dan in Nederland. In Nederland zijn er natuurlijk wel vier ploegen die wel echt publiek trekken. Ik zag bij Rotterdam dit jaar ook wel iets meer dan ik gewend was. Maar zeker als je naar de andere ploegen kijkt, dan is het wel een groot verschil.'

'Steeds beter'

'Wat ik er van gehoord heb, is dat het basketbal hier wel steeds beter wordt. Een paar jaar geleden was het echt niet heel respectabel, maar het wordt steeds beter en er komen steeds betere spelers. Ik heb het natuurlijk maar één seizoen meegemaakt, maar het zou zeker kunnen dat Engeland er aan komt.'

Maarten Bouwknecht intens gelukkig met de bekerwinst (Foto:Carol J Moir)

Sterk seizoen

Het seizoen verliep boven verwachting. Bouwknecht was belangrijk als aanvoerder en startende speler. In januari beleefde hij een topmaand. In het duel tegen Leicester Riders was hij goed voor 29 punten. Negen dagen later, op 26 januari, volgde het hoogtepunt, de bekerwinst.

Historische bekerwinst

Worcester Wolves won de finale voor maar liefst 9.244 toeschouwers (een record in het Engelse bekertoernooi) in Birmingham met 67-59 van Bristol Flyers. Zo pakte Bouwknecht de eerste beker in de geschiedenis van de club.

Worcester is een soort Groningen Maarten Bouwknecht - aanvoerder Worcester Wolves

'Het was zeker speciaal. We hadden een volledig nieuw team en een nieuwe coach. Ze hebben ons daarom ook een beetje onderschat in het begin. We hebben een moeilijke weg gehad richting de bekerwinst. We hebben de top drie verslagen om in de finale te komen. Uiteindelijk in de finale van de rivaal winnen, dat was geweldig.'

'We zijn terug in Worcester naar een bar gegaan, bijna net zoals dat ging in Groningen, om het met de fans te vieren. De basketbalbeleving is hier heel mooi. Iedereen doet heel fanatiek mee van jong tot oud. Het is echt heel mooi om te zien.'

Hoogtepunt uit carrière?

Toch bestempelt Bouwknecht een ander moment als het hoogtepunt uit zijn carrière. 'Dat blijft toch wel de bekerfinale van 2016 met Den Bosch tegen Leiden, toen Kherrazi net iets na de laatste seconde de bal er in gooide, en we de videobeelden terug moesten kijken om te zien of we nou gewonnen of verloren hadden (stand 58-57, red). De bekerfinale in Engeland is wel mijn één na mooiste moment, maar die met Den Bosch is moeilijk te overtreffen.'

Worcester studentenstad

Naast het basketbal, heeft Bouwknecht ook genoten van het leven in Worcester. 'Ik vond het stadje eigenlijk wel vergelijkbaar met Groningen. Het is net wat kleiner, maar het is ook een studentenstad, dus het was ook gewoon gezellig. Ook 's avonds, want Engelsen houden wel van de pub natuurlijk.'

'We hebben natuurlijk ook wel wat aan sightseeing gedaan, zoals in Londen en Birmingham, dat was een van de eerste plekken waar we geweest zijn. Daar zaten we maar een klein half uurtje vandaan. We zouden nog naar Schotland gaan met elkaar, maar dat is nu dus niet meer gelukt.'

Schotland

'We zijn alleen voor een wedstrijd nog wel naar Glasgow geweest. Dat is wel even wennen, dat je meer dan zes uur moet rijden met een bus naar een wedstrijd (tegen koploper Radisson Red Glasgow Rocks, red.). Prettig is anders, maar het is niet anders. We hadden toen wel geluk dat we twee wedstrijden vlak achter elkaar hadden, hoog in het noorden. Op vrijdag en op zondag. Dus toen hebben we een hotelletje daar geboekt en zo konden we nog wat zien van Edinburgh.'

Seizoen nog niet voorbij

Het basketbalseizoen lijkt voor Bouwknecht te eindigen met een knappe derde plek op de ranglijst, en hoewel hij al terug is in Nederland, is er officieel nog geen eindstand.

'Het seizoen is eigenlijk nog niet eens helemaal afgelast. Het is tot nu toe alleen nog maar uitgesteld. Ik ben heel benieuwd wat er gaan gebeuren. In theorie zou het kunnen dat ik nog terug moet, maar als ik in Nederland hoor dat ze tot 1 juni vrijwel op lockdown zitten, dan zie ik die kans niet heel groot.'

Coronamaatregelen Engeland

Ook vindt hij dat de houding in Engeland anders is, ten aanzien van het coronavirus, dan in de rest van Europa. 'Het ging eigenlijk heel sloom. Overal in Europa was eigenlijk alles al dicht en bij ons waren er nog geen echte maatregelen genomen. Ik geloof dat Nederland zelfs al bijna geen vluchten meer terug zou laten gaan en toen hebben wij nog een wedstrijd gespeeld met fans erbij en alles.'

Mijn tijd in Engeland was zeker geslaagd en smaakt naar meer Maarten Bouwknecht - aanvoerder Worcester Wolves

Wedstrijden met fans

'Ik ben op vrijdag 20 maart teruggegaan naar Nederland en vrijdag de dertiende hadden we nog een wedstrijd met alle fans er nog bij. En ze verwachtten eigenlijk ook dat we nog een 'handenrondje' gingen doen, dat iedereen nog highfives zou krijgen, maar we hebben als team besloten om dat niet te doen.'

'Er waren toen echt vrijwel nog geen maatregelen. Pas toen ik wegging, zijn ze eigenlijk vrijwel gelijk op lockdown gegaan. Het duurde in Engeland allemaal wat langer en ik denk dat dat nu ook wel te zien is.'

'Nog kans op titel'

Inmiddels terug in Nederland kan Bouwknecht terugkijken op een geslaagd avontuur. 'Absoluut. Nou ja, ik was graag nog wat langer doorgegaan natuurlijk, want ik denk dat wij zeker kans hadden om ook de titel te pakken, maar er zit niks anders op. Het is nu afwachten.'

Toekomst

Waar hij volgend seizoen gaat spelen, is door de coronacrisis nog lastiger te voorspellen dan normaal. 'Ik heb werkelijk geen idee. Het is in de basketbalwereld ook helemaal chaos nu. Het hangt natuurlijk af van de situatie, maar het zou overal kunnen zijn. Mijn tijd in Engeland was zeker geslaagd en smaakt naar meer.'

'Altijd een Groninger'

Of hij ooit nog weer eens te bewonderen is in het shirt van Donar? 'Ik blijf altijd een Groninger. Geboren en getogen, dus dat zal nooit weg gaan. Als ik in Groningen speel, dan krijg ik altijd nog heel veel lieve berichtjes. Er zijn veel mensen die me steunen en dat voelt ook gewoon goed. Maar of ik ooit weer bij Donar zal spelen, dat durf ik niet te zeggen.'