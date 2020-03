Meer dan 850 mensen wachten al langer dan twee jaar op vergoeding bevingsschade

De ambitie die het schadeloket had uitgesproken blijkt dus te hoog gegrepen. De oorzaken voor de vertraging zijn allemaal verklaarbaar, zegt een woordvoerder. Het schadeloket steekt echter ook de hand in eigen boezem.

Steken laten vallen

'Elk dossier heeft een eigen verhaal, maar daarmee is de situatie niet goedgepraat. Wij hebben hier steken laten vallen en daar moeten we nu extra inspanningen op doen.'

Monumenten en bedrijven

De meldingen die lang blijven liggen zijn vaak gedaan bij monumenten, boerderijen of andere bedrijven. Dit soort panden vragen een andere aanpak dan een woonhuis. Sommige dossiers liggen daarnaast nog bij de Arbiter bodembeweging of bij de NAM. In een enkel geval heeft de gedupeerde het proces zelf stil gezet in verband met persoonlijke omstandigheden.

De TCMG heeft eind vorig jaar een apart team op de schademeldingen gezet die ouder zijn dan één jaar. Dit aantal is in korte tijd gehalveerd door op elk dossier intensief maatwerk aan te bieden. In totaal zijn er nog 1.685 dossiers ouder dan één jaar, waarvan dus 853 ouder zijn dan twee jaar.

Tweederde

Tweederde van de meldingen die ouder zijn dan twee jaar heeft een schadeopname gehad. Bij hen kan de procedure in ieder geval verder.

Maar er zijn ook mensen die in twee jaar tijd nog altijd geen schadeopname hebben gehad. Wetende dat door alle coronamaatregelen de schadeopnames nu sowieso stil liggen, durft de TCMG hen geen beloftes te doen over wanneer er iemand langs kan komen.

Zorgen dat het goed komt

Met een deel van alle schademeldingen kan de TCMG naar eigen zeggen op dit moment überhaupt niets, omdat ze nog bij de Arbiter bodembeweging liggen. Bij een ander deel, zoals de monumenten, boerderijen of andere bedrijven, is er te lang een tekort geweest aan specialistische deskundigen.

'Maar het is allemaal onze verantwoordelijkheid', aldus de woordvoerder van het schadeloket. 'Wij moeten zorgen dat het goed komt.'

Rente loopt op

De mensen om wie het gaat hebben één schrale troost: de wettelijk rente over het schadebedrag blijft wel gewoon doorlopen. De schadevergoeding wordt daardoor hoger. 'Maar dat staat niet in verhouding tot de overlast', erkent de TCMG.

