Coronavirus legt versterking Delfzijl vooralsnog niet lam

Door het coronavirus zijn alle bijeenkomsten rond de versterking van de Zandplatenbuurt in Delfzijl afgelast. Toch loopt het vooralsnog geen vertraging op, laten de gemeente Delfzijl en woningcorporatie Acantus weten in een brief aan de bewoners.

In het noordelijk deel van deze buurt gaan vrijwel alle 527 huizen tegen de vlakte, omdat ze niet bevingsbestendig zijn. Ze worden op verschillende plekken in de stad herbouwd.

Ongunstig moment

Bewoners hadden deze locaties half april kunnen bekijken op een nieuwbouwbeurs, maar die is vanwege het virus verplaatst naar begin juni. Ook zijn alle gesprekken bij mensen thuis voorlopig geannuleerd.

Het komt op een ongunstig moment, omdat bewoners juist deze periode knopen moeten doorhakken over hun nieuwe woning. Zo konden ze zich inschrijven voor kavels of nieuwe huurwoningen. Dat is voorlopig opgeschort tot 1 juni.

Toch gaan alle voorbereidende bouwwerkzaamheden op de achtergrond gewoon door. Zo wordt gestart met de bouw van zestig nieuwe huizen in de Schrijversbuurt, waar bewoners uit de Zandplatenbuurt naartoe kunnen. Ook het appartementencomplex met vijftien woningen aan de Spoorstraat is bijna klaar.

Naar achtergrond

Buurtbewoners lijken zich dan ook weinig zorgen te maken over eventuele vertraging: 'Iedereen is op dit moment bezig met corona. Daardoor gaat de versterking naar de achtergrond. We krijgen wel regelmatig informatie en zien dat de bouw van nieuwe woningen in elk geval niet stilstaat', zegt bewoner Astrid van Leeuwen.

Samen met een groep buurtgenoten zit Van Leeuwen in de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt, die opkomt voor de bewoners tijdens het project. Zij voeren regelmatig gesprekken met de gemeente en Acantus. Er wordt nu gekeken naar mogelijkheden om digitaal informatie te delen, bijvoorbeeld met uitlegvideo's.

Missen persoonlijk contact

De gemeente Delfzijl laat weten daar terughoudend in te zijn, omdat niet alle bewoners even handig zijn met computers. 'We hopen zo snel mogelijk weer bij mensen op bezoek te kunnen, want dat persoonlijke contact missen we heel erg bij zo'n ingrijpend dossier', zegt een woordvoerder.

Het Informatiepunt over de versterking in verzorgingstehuis BetingeStaete blijft tot nader order gesloten vanwege het coronavirus.

Lees ook:

- Op deze locaties bouwt Delfzijl honderden nieuwe huizen