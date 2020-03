Horecaondernemers nog verder in de knel: 'De lasten blijven doorlopen'

In Stad vind je overal horeca, ook in de doorgaans drukbevolkte Folkingestraat (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Niet iedereen heeft er evenveel last van, zegt Irene van der Velde, afdelingsvoorzitter van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in de stad Groningen. 'Het beeld is verschillend. Sommige verhuurders bewegen mee, maar veel anderen houden vast aan het nakomen van de verplichtingen. Op den duur zijn de potjes leeg.'

Geen reserves

De tijdelijke financiële ondersteuningsmaatregelen van de overheid gaan op korte termijn wel enige verlichting brengen, denkt Van der Velde, maar zijn niet meer dan een doekje voor het bloeden. 'Veel ondernemers hebben geen reserves en als je dan geen meebewegende huurbaas hebt, wordt het nijpend. Zeker als ze het gesprek niet aangaan. Brouwerijen staan er gelukkig wel meer voor open om regelingen af te spreken.'

Morele verantwoordelijkheid

Het lijkt een lastige kwestie als ondernemer en verhuurder elkaar niet goed verstaan. KHN adviseert te allen tijde om toch het gesprek aan te gaan. Van der Velde hierover: 'Het punt is dat we niks af kunnen dwingen, maar probeer te zoeken naar een oplossing.'

De branchevereniging roept op tot morele verantwoordelijkheid bij de verhuurder. 'Iedereen moet wat doen.'

Het opschorten van de huur zou kunnen, maar de omzet die nu niet gedraaid wordt halen we niet meer in Irene van der Velde - afdelingsvoorzitter Koninklijke Horeca Nederland

Geen troefkaart

De horecaondernemers staan feitelijk met de rug tegen de muur, omdat er niet echt een kansrijke troefkaart is die ze kunnen spelen, stelt Van der Velde vast. 'Het opschorten van de huur zou kunnen, maar de omzet die nu niet gedraaid wordt halen we niet meer in. De schade wordt nu geleden en de lasten blijven wel doorlopen.'



Han Plaggemars runt sinds twee jaar Keldercafé Merlot in Groningen en zit in onzekerheid. 'Mijn huurbaas is zelf ook horecaondernemer, dus we zitten beiden in de penarie. De afgelopen twee jaar hebben we geen gekke dingen gedaan en gelukkig een kleine reserve opgebouwd. Het kost nu geld en het loopt hard van ons af. En stel dat we nu weer open mochten, maar met inachtneming van de anderhalve meter afstand, dan zou dat praktisch niet eens kunnen.'



Bedrijfskolom als geheel

Bij Vastgoed Horeca Groningen met panden aan de Grote Markt, Poelestraat, Peperstraat en Kromme Elleboog hebben ze voor maart de huur voor 50 procent opgeschort. Directeur Edward Wielens: 'Daar heb ik geen boze reacties op gehad. Ik weet ook dat een aantal vastgoedpartijen helemaal niks doet en de huur gewoon betaald wil zien. Uiteindelijk moet de bedrijfskolom als geheel het samen met de overheid oplossen.'

Geen kwijtschelding

Wielens geeft aan een gezamenlijke oplossing te willen. 'Maar kwijtschelding van de huur is niet aan de orde. Wij hebben ook onze verplichtingen. Vastgoed is vaak door banken gefinancierd met maandelijkse rente en aflossing.'

'Ik verwacht wel dat de banken de verplichtingen binnenkort zullen opschorten en dan geven wij dat volledig door naar de ondernemers. De achterstallige huur over meerdere jaren uitsmeren ligt misschien wel het meest voor de hand.'



Een horeca ondernemer die anoniem wil blijven omdat hij midden in de onderhandelingen zit met zijn verhuurder, heeft het moeilijk. 'Het is heel lastig. Ik heb geen omzet en kan geen huur betalen. Overigens is het niet míjn crisis, maar ónze crisis. Het voorstel dat er nu ligt is om iedere maand 50 procent van de huur te betalen. En dan vervolgens de rest terug te betalen binnen een jaar nadat de coronacrisis voorbij is. Dat ga ik niet doen. Ik heb meer dan 35 man in dienst. Dan betaal ik die liever van het geld dat er nog is.'



Hoe zit het juridisch als de punt bij de paal komt? Anita Winter van Bout Advocaten in Groningen verschaft helderheid. 'Een huurovereenkomst heb je als huurder na te komen. Corona is geen omstandigheid die aan de verhuurder kan worden toegerekend. Verplichtingen moet je nakomen.'

Er is soms de vanzelfsprekendheid: er is nu corona dus het is logisch dat ik niet hoef te betalen. Dat is geen juridisch uitgangspunt Anita Winter - advocaat Bout Advocaten

Kom met een idee

Winter constateert dat niet alle huurders daar vanuit gaan. 'Er is soms de vanzelfsprekendheid: er is nu corona dus het is logisch dat ik niet hoef te betalen. Dat is geen juridisch uitgangspunt. Als huurder kun je beter met een idee komen. Geef aan dat je een beroep doet op de tijdelijke regelingen van de overheid en dat je met een voorstel komt als je meer zicht hebt op de financiën. Dat zou mijn advies zijn.'

Om tot een afspraak te komen lijkt het gespreid betalen van de huur voor de hand liggend, maar dat hoeft wat Winter betreft niet zo te zijn. 'Misschien heb je te maken met een verhuurder die het niet zo breed heeft en gebaat is bij het op tijd binnenkomen van liquiditeiten.'



Uitbater Floris Brummel van Café Mulder in Stad heeft al een regeling kunnen treffen. 'Ik heb mijn boekhouder gevraagd om te zorgen dat we gebruik kunnen maken van de regelingen die nu zijn opengesteld, waardoor we ook ons personeel kunnen blijven doorbetalen. En gelukkig hebben we een afspraak kunnen maken met onze verhuurder over een tijdelijk lagere huur. Maar ja, de vaste lasten lopen wel door. Het moet geen half jaar duren, dan komt bij ons de grens wel in zicht.'



Tweede kwartaal slecht

De grens komt voor diverse ondernemers snel in zicht, constateert ook Van der Velde. 'Een langdurige sluiting is echt niet voor iedereen financieel op te hoesten. Gasten gaan straks als de deuren weer open mogen echt niet twee keer op een avond uit eten hoor.'

'Het tweede kwartaal zal slecht zijn en daarna is het afwachten. Onderschat de psychologische gevolgen niet. Durven mensen straks wel weer uit eten te gaan?'

En het kan niet waar zijn dat je de helft van je huur niet kunt betalen Edward Wielens - Directeur Vastgoed Horeca Groningen

Wildgroei

Edward Wielens van Horeca Vastgoed constateert wel een aantal dingen. 'We hebben in Groningen de afgelopen jaren een wildgroei aan horeca gehad. Dat kon niet goed blijven gaan.'

'En het kan niet waar zijn dat je de helft van je huur niet kunt betalen. Als je zo weinig vet op de ribben hebt dan is je bedrijfsvoering niet op orde.'

Alleen spoedzaken

De vraag is waar het uiteindelijk toe leidt. Advocaat Winter over de huidige praktijk: 'Je kunt niet bij een rechtbank terecht momenteel. Daar doen ze alleen spoedzaken en de Vereniging van Deurwaarders heeft aangegeven dat ze zolang de coronacrisis duurt zo min mogelijk ontruimingen doen. En een faillissementsaanvraag kan wel, maar daarmee krijg je de huur niet binnen.'