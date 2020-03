FC-directeur Gudde: 'Het lijkt me niet slim om Russische roulette te gaan spelen'

'Het is niet de duidelijkheid waar iedereen in Nederland naar op zoek is. Niemand weet wanneer het virus onder controle is', aldus algemeen directeur van FC Groningen Wouter Gudde vlak na de persconferentie van het kabinet.

Morgen een besluit over spelers

Doordat de competitie nog minimaal twee maanden stil ligt, zal er morgen ook een besluit over de spelers van FC Groningen genomen worden. Op dit moment verblijft elke speler nog in de buurt van Stad.

'Morgen gaan we met alle voetbaltechnische mensen om tafel om daar over te beslissen', verheldert Gudde. 'Wat gaan we bijvoorbeeld met de belasting van de jongens doen? En we moeten ook besluiten of we ze naar huis sturen. Verder maken we een plan over onze eigen organisatie, want op den duur droogt het werk op.'

Alle scenario's

Bij FC Groningen wordt met alle scenario's rekening gehouden. Het is nog steeds niet duidelijk of de competitie wordt uitgespeeld. 'Het wordt steeds moeilijker om plannen voor komend seizoen te maken op dit moment', legt Gudde uit.

'We hebben de steun van onze supporters en sponsors op dit moment in ieder geval keihard nodig. Het is moeilijk omdat we niemand face-to-face kunnen spreken, maar daarin willen we creatief zijn. Gisteren was ik bijvoorbeeld heel trots toen ik de supportersactie op het NOS Journaal zag.'

Voldoende vet op de botten

Op dit moment heeft de Trots van het Noorden nog voldoende vet op de botten. De club zal dit seizoen dan ook niet in financiële problemen komen. 'Het is nu sturen op liquiditeit. Als we het over komend seizoen hebben dan maak ik me wel zorgen.'

Op het moment dat mensen geld terug zouden willen van seizoenkaarten kan die situatie veranderen. 'We moeten eerst uitsluitsel hebben. Als er straks wedstrijden zonder publiek gespeeld worden, of als de competitie helemaal niet meer doorgaat dan snap ik dat wij wat moeten gaan doen', stelt Gudde.

'Dat gaan we collectief oppakken met alle eredivisieclubs. Maar achter elk scenario hangt een bedrag dat een diepe wond kan achterlaten.'

Nieuwe aanwinsten

'Afgelopen week presenteerde FC Groningen met Wessel Dammers de eerste aanwinst voor komend seizoen. Dat hoeft volgens Gudde, ondanks alle onzekerheden, zeker niet de laatste nieuwe speler te zijn. 'We moeten gewoon doorgaan. De scouting is ongeveer de enige afdeling binnen de club die niet stilligt'

'Vorig jaar hebben we gelukkig een grote omslag naar video en data-scouting gemaakt. Dat kan 24 uur per dag. Maar ook daarbij moeten we met alle scenario's rekening houden.'

'We weten nu bijvoorbeeld niet hoeveel seizoenkaarten we gaan verkopen. Het lijkt me niet slim om Russisch roulette te gaan spelen op dit moment', is de algemeen directeur helder.

