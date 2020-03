Viroloog: verlenging van de maatregelen is een 'logische stap'

Het kabinet verlengde dinsdagavond de maatregelen die aanvankelijk golden tot 6 april, tot en met dinsdag 28 april. Dat betekent onder meer dat de scholen en horeca dichtblijven en dat iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven.

Het verlengen van de maatregelen met ruim drie weken is volgens Knoester het meest logische besluit dat het kabinet kon nemen.



Vertragen

'Het is ontzettend belangrijk dat we blijven vertragen. Over maximaal twee weken verwachten we in het noorden een enorme piek in het aantal patiënten dat naar de intensive care moet. Dus je moet alles op alles zetten om meer besmettingen te voorkomen.'

Anders dreigt er volgens de viroloog een scenario waar de intensive care-afdelingen in de Nederlandse ziekenhuizen langdurige worden overbelast. 'Dan werkt de ic wekenlang op de piek, en het is al het spannend of het aantal bedden voldoende is.'

Maar hoe moet het dan verder na 28 april? Premier Mark Rutte zei tijdens de persconferentie al dat we dan 'echt nog niet helemaal terug naar de oude situatie gaan.' Dat vulde hij aan met de mogelijkheid dat de maatregelen nog een keer worden verlengd.



In fases afschalen

Het is voor Knoester ook moeilijk te voorspellen wat er wanneer gaat gebeuren. Maar het is helder dat we niet van de ene op de andere dag terug zijn in een normale situatie. 'Je kunt in fases afschalen door bijvoorbeeld eerst de scholen weer te openen.'

'Want kinderen worden niet ernstig ziek en hebben vaak jonge ouders. Maar je kunt ervan uitgaan dat de maatregelen om onze kwetsbaren en ouderen te beschermen nog wel even blijven.'

Zelf weer aan het werk na corona

Knoester zelf mag woensdag voor het eerst weer aan het werk in het ziekenhuis. Ze raakte besmet met het coronavirus en had daar lichte klachten van zoals hoofdpijn en vermoeidheid. Tijd voor rust had ze daarbij niet want ze verving het hoofd van de afdeling: arts-microbioloog Alex Friedrich, die ziek thuis zat door het coronavirus.

'Dat is toch wel ongemakkelijk. Je denkt: hé, wat suf dat juist ik het te pakken heb terwijl we met man en macht proberen het virus buiten het ziekenhuis te houden. Maar er is altijd een risico dat je besmet raakt en ik was gelukkig niet écht ziek dus kon doorwerken.'

Lees ook:



- Kabinet: coronamaatregelen blijven gelden tot en met 28 april

- Alles over het coronavirus