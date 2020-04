Succestrainer van BNC dacht al aan parodie op kampioensspeech Van Gaal

BNC was dit seizoen heer en meester in de vijfde klasse (Foto: Panenka Magazine)

'Mijn voetbalhart huilt' zegt BNC-trainer Gerrie Drent. 'Aan de andere kant heb ik er alle begrip voor dat het zo loopt.' BNC uit Finsterwolde is koploper in de vijfde klasse zonder puntverlies en was hard op weg naar het kampioenschap.

'Het lijkt dan eindelijk te gaan gebeuren en dan dit. Als het nou in m'n eerste jaar als trainer was geweest had ik er meer vrede mee gehad. Maar je werkt er vier jaar aan. Het zou allemaal heel mooi zijn geweest.'

Kar door het dorp

Dinsdag maakte de KNVB bekend dat het amateurvoetbal dit seizoen niet meer wordt hervat. Het volgend seizoen begint elke club in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. BNC is nog de enige amateurclub in Nederland met de volle winst. In dertien wedstrijden stapte het elftal van Drent als winnaar van het veld.

'Het leefde bij ons al heel erg. Het zou een geweldige afsluiting zijn na vier jaar. Op de kar door het dorp en een vol dorpshuis om het kampioensfeest te vieren. Er lag een plan om Corrie Konings te laten optreden.'

SC Scheemda

In België worden alle koplopers in het amateurvoetbal wel uitgeroepen tot kampioen. Drent worstelt met de vraag waarom dat in Nederland niet zo is.

'Dat merk ik ook aan de teleurstelling in de groepsapp van de selectie. Je bouwt iets op en ik heb het gevoel dat het ons ook echt gegund wordt. Er werd al geroepen dat ik nog maar een jaar moet blijven', lacht de oefenmeester.

Maar dat zit er niet in. Vanaf volgend seizoen is hij bij SC Scheemda de technisch baas. Het wrange is dat ook die club op kampioenskoers lag in de vijfde klasse.

'De beste van...'

Drent dacht ook al na over een kampioensspeech. 'Een beetje op de manier van Louis van Gaal. We zijn de beste van.... noem maar op. Het leek eindelijk te gaan gebeuren, maar helaas komt het er niet van.'

'Ik was graag als de trainer die BNC na jaren weer eens kampioen heeft gemaakt de boeken ingegaan '

