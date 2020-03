Sportschoolhouder: 'Het is waardeloos, maar voor de gezondheid doen we het graag'

Drie weken langer dicht is ook voor de sportscholen een stevige boodschap van het kabinet. Maar Ron Haans van 'Ron Haans Fitnesscentrum' heeft er begrip voor. Hij heeft tien sportscholen in de provincie Groningen en ook een in Duitsland.

'Het is waardeloos, maar voor de gezondheid van mensen doen we het graag', zegt Ron. Wel vindt hij dat het kabinet de beloftes moet nakomen. Daarbij doelt hij op de uitspraken van premier Rutte over het vermijden van ontslagen en faillissementen en dat we er met elkaar doorheen komen.

Positief

Sinds 16 maart is hij dicht. De 100 medewerkers zijn niet naar huis gestuurd, maar doen allerlei zaken waarvoor nu ongewild extra tijd is. 'Schoonmaken, grasmaaien, schilderen en ook zijn we intern bezig met opleidingen. We proberen van iets negatiefs iets positiefs te maken. Dan zijn er helemaal klaar voor als we weer open kunnen', aldus Ron.

Lessen op afstand

Voor de 15.000 sporters die bij zijn fitnesscentra zijn aangesloten, proberen zijn medewerkers zoveel mogelijk lessen op afstand te geven. Financiële compensatie kan hij niet geven. Opzeggers zijn er ook, al is op dit moment niet aan te geven hoeveel het er zijn.

Steun

'We redden het wel komende maand. We willen graag een positieve bijdrage leveren' zegt Haans. Waarbij hij wel aantekent dat als de sluiting tot in het najaar duurt, hij echt bij het Rijk moet aankloppen voor steun.

