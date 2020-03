Onderwijs: begrip voor besluit scholen dicht te houden

'Dit was een onvermijdelijk besluit, we snappen dat het kabinet de scholen langer dichthoudt. De gezondheid staat voorop.'

Dat zegt voorzitter Eugenie Stolk van de Algemene onderwijsbond (AOB) als reactie op het dichtblijven van de scholen tot na de meivakantie. Ook CNV Onderwijs noemt de gezondheid van personeel en kinderen het belangrijkste.

In Groningen reageert het onderwijsveld met begrip. Marieke Andreae van schoolbestuur Opron (met scholen in Midden-Groningen, Stadskanaal en Veendam): 'Ik denk dat dit een verstandig en onvermijdelijk besluit is. Hoewel het langer dichthouden van de scholen een stevig beroep doet op ouders, kinderen en leerkrachten, ben ik in de overtuiging dat een ieder dit besluit begrijpt en steunt.'

Kansenongelijkheid

Zorgen zijn er wel over het thuisonderwijs, zeker voor kinderen die thuis geen goede begeleiding krijgen. Theo Douma, voorzitter van Openbaar Onderwijs Groningen vreest een toename van kansenongelijkheid. 'Hoogopgeleid redt zich in het algemeen wel. Maar de groepen die het wat moeilijker hebben minder goed. Als deze situatie lang gaat duren moeten we daar echt wel wat aan doen.' Als de scholen na 28 april weer open moeten kunnen scholen nog een boel rechttrekken denkt hij, maar dan moet het niet nog langer gaan duren.

Geert Bijleveld, bestuurder van stichting Marenland meent ook dat alles gericht moet zijn op de kansen voor kinderen gelijk te trekken. 'Het is nu de uitdaging voor het onderwijs om de komende vier weken het onderwijs verder vorm te geven en voldoende steun geven aan die leerlingen en ouders waar het thuisonderwijs wat lastiger ingevuld kan worden.'

Extra opvang

Scholen zijn daarnaast samen met de gemeente begonnen de kwetsbare gezinnen in kaart te brengen. Kinderen die beter af zijn op school dan thuis mogen ook naar school, net als de kinderen van ouders in cruciale beroepen.

Theo Douma van Openbaar Onderwijs Groningen is blij dat er nu een duidelijke datum ligt. Dat geeft scholen de kans deze opvang verder op te zetten. 'Hier kunnen we op verder bouwen. 28 april is een periode dat je ook dingen kan uitzetten, dat je kan gaan werken aan de groepen leerlingen waarvoor speciale regelingen nodig zijn.'

Mbo

De twee grootste mbo-scholen in onze provincie laten weten voorlopig door te gaan met digitaal onderwijs. Woensdag zit de MBO Raad met het ministerie van onderwijs om tafel om de gevolgen van deze maatregelen te bespreken. Op tafel ligt ondermeer hoe scholen moeten omgaan met de fysieke examens die voorlopig waren uitgesteld. Na dat overleg bepalen de Noordelijke scholen samen hoe ze verder gaan.

