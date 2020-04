'We zetten alles op alles om de Rodermarktparade door te laten gaan'

Hoogtepunt

De Rodermarktparade is één van de hoogtepunten van de Rodermarkt feestweek, die ieder jaar in september wordt gehouden. Praalwagens, gemaakt door scholen en buurten, trekken 's middag en 's avonds door het centrum van Roden. Langs de route staan normaal gesproken zo'n 65.000 tot 70.000 toeschouwers.

Onderstellen

Het bouwen van de wagens vergt veel voorbereiding en dus tijd. De bouwgroepen, dit jaar zijn het er twaalf, hadden daar zeer binnenkort al mee willen beginnen. Namelijk nadat de onderstellen van de wagens door de Vereniging voor Volksvermaken waren uitgeleverd. Maar het coronavirus gooide roet in het eten.

'Toch gaan we alles op alles zetten om de parade door te laten gaan', zegt Kalfsbeek. 'Ook nu de beperkende maatregelen tenminste zijn verlengd tot en met 28 april.'

Meeste bouwgroepen willen doorgaan

'We gaan de onderstellen nu ongeveer een maand later, op 2 mei, uitgeven aan de bouwgroepen' zegt de voorzitter. 'We hebben begrepen dat zo'n driekwart van de bouwgroepen wil doorgaan als alles veilig en goed geregeld is. Zeker in het begin bij het klaarmaken van het onderstel hoef je niet met grote groepen mensen te werken.'

'Niet verplicht'

'De bouwgroepen zijn natuurlijk niet verplicht om mee te doen', voegt Kalfsbeek er aan toe. 'Maar we proberen het zo goed mogelijk te regelen. Dat alles wel onder voorwaarde dat er na 28 april weer meer mogelijkheden zijn. Als dat niet zo is, hebben we weer een andere situatie.'

'Mogelijk een alternatief evenement'

'De parade heeft zoveel aantrekkingskracht, die willen we gewoon door laten gaan, desnoods in afgeslankte vorm, zegt Kalfsbeek. 'En als blijkt dat het echt niet kan, dan gaan we een ander evenement bedenken dat kan plaatsvinden op 19 september in het centrum van Roden.'

