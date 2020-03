Kabinet neemt Gronings testbeleid over: 'Heel blij mee, want we beschermen mensen'

Friedrich drong er al weken op aan dat er onder specifieke beroepsgroepen meer moest worden getest. Onder meer door zijn optreden werd er in het noorden meer getest dan in de rest van het land.

Dat kwam hem aanvankelijk op kritiek te staan van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Later trok De Jonge die kritiek in en dinsdagavond kondigde de minister een landelijk beleid aan dat het Groningse voorbeeld volgt.

Testen is onderdeel van de bestrijding

Op dit moment is er landelijk capaciteit voor 4000 tests per dag. Volgens De Jonge is dat vanaf volgende week maandag uitgebreid tot 17.500 per dag. Uiteindelijk moet dat opgehoogd worden tot 29.000 tests per dag.

Je moet het in de kiem smoren en dat kan alleen als je zoekt en dus test Alex Friedrich - Arts-microbioloog

Volgens Friedrich is het testen van zorgpersoneel niet alleen statistisch interessant, maar is het juist een onderdeel van de bestrijding van het virus.

'Als je niet test, dan ben je blind. Binnen zorginstellingen is er een snelle overdracht van het virus tussen personeel en patiënten. Dat moet je in de kiem smoren en dat kan alleen als je zoekt en dus test.'

Testbeleid is topprioriteit

De afgelopen weken was een veelgehoord argument van onder meer minister De Jonge dat de testcapaciteit onvoldoende was, maar dat ging er bij Friedrich niet in. De testcapaciteit wordt volgens hem automatisch vergroot als het een topprioriteit is.

'Dan zie je allerlei ontwikkelingen in de markt en worden er bruggen gebouwd. Als laboratoria weten dat het prioriteit is om te testen dan zetten ze alles op alles. Er wordt dan van alles in gang gezet om te zorgen dat het wel kan.'

Ik ben blij dat het nu zover is. Nu moeten we niet aarzelen, maar snel zijn en vooruit Friedrich

'Niet aarzelen'

Meer testen kon dus altijd al in de ogen van Friedrich, maar er was onvoldoende bewustzijn dat het nodig was.

'Blijkbaar heb je soms zo'n proces nodig. Je had twee weken geleden de capaciteit al kunnen verhogen en dan konden we binnenkort al 30.000 test per dag doen. Maar het heeft geen zin om daarover te klagen. Ik ben blij dat het nu zover is. Nu moeten we niet aarzelen, snel zijn en vooruit.'

Alle hens aan dek

Om de komende week te zorgen voor meer testcapaciteit moet er nog wel het een en ander gebeuren. 'Iedereen moet meehelpen, het is alle hens aan dek. Sommige laboratoria kunnen 24/7 werken, we moeten personeel dat het nu minder druk heeft de komende tijd trainen.'

Ander voordeel: niet onnodig thuis

Het vergroten van de testcapaciteit heeft volgens Friedrich meer positieve effecten: het uitsluiten van corona. 'Een snotneus hoeft niet te betekenen dat je corona hebt. En als je dat weet kunnen mensen gewoon aan het werk.'

Volgens de arts-microbioloog wordt momenteel nog steeds één op de drie gevallen positief getest op corona. 'De rest zijn andere virale infecties.'

