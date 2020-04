1 april: meesters en juffen foppen hun thuiszittende leerlingen

OBS Ter Borch in Groningen had de kinderen wijsgemaakt dat de leerkrachten kwamen controleren of ze wel genoeg aan hun thuiswerk doen.

Werkjes en lekkers op de stoep

'We willen je vragen om je werkboek van veilig leren lezen, je dicteeschriftje, spellingwerkboekje en je rekenwerk (en iets lekkers voor juf...) op de stoep te leggen, zodat wij op gepaste afstand je schriften kunnen nakijken.'

De kinderen voerden deze schoolopdracht netjes uit; inclusief lekkers voor de juf.

Raamwerkjes

De Bonifatiusschool in Ter Apel, RKBS Heilig Hart in Mussel en RKBS St. Antonius in Musselkanaal hadden de kinderen gevraagd hun gemaakte werk voor het raam te hangen. De meesters en juffen zouden tussen tien en twaalf uur langsfietsen om te controleren of de kinderen het werk wel netjes af hadden gemaakt.

Directeur Ramona van der Velde van de Bonifatiusschool vertelt dat sommige ouders de grap niet direct door hadden. Een ouder was bezorgd dat de ramen stuk zouden gaan als ze er dingen opplakten en een ander vroeg zich af of de adreswijziging wel goed was doorgekomen. Een derde ouder liet weten dat alleen het digitale thuiswerk was gemaakt en dat er dus niks op te hangen viel. 'Ze waren echt in de stress.'

Woensdagmorgen plaatsten de scholen een filmpje waaruit bleek dat het een 1 april grap was.



Kinderen konden vervolgens filmpjes en foto's insturen waarin ze lieten zien of ze er waren ingetrapt. Van der Velde: 'We kregen bijvoorbeeld een brief vol spellingsfouten met als strekking dat de kinderen maar snel weer naar school moeten.'

Niet alle kinderen konden de grap overigens waarderen. 'We hebben drie verdrietige berichtjes gehad.' Die kinderen waren ontroostbaar dat hun juf dus toch niet langs zou komen.

Digitale luizenscan

CBS De Hoeksteen in Roden liet aan de kinderen weten dat de hoofdluiscontrole natuurlijk wel door moet gaan, ook al zitten ze thuis. De kinderen moesten daarvoor hun hoofd voor het scherm van een computer of tablet houden en een zogenaamde luizenscan ondergaan. En zo geschiedde.

Brief van minister

De Sint Nicolaasschool in Haren stuurde aan groep 8B een brief die zogenaamd van minister Slob afkomstig was, compleet met het logo van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Volgens de minister zou gebleken zijn dat het coronavirus te onderdrukken is als kinderen meer met hun andere hersenhelft gaan werken. Voor de laatste fase van het onderzoek moeten de kinderen een tekst hardop voorlezen, terwijl ouders hen filmen.

De tekst: 'TPARTEG PARG EZED NI KJILEKKAM LEEH NEB KI'

Slob sluit af met de belofte de onderzoeksresultaten spoedig openbaar te maken.

