Geen huizen met verhoogd risico in Groningen? 'Frappante uitkomst'

De uitkomsten van de meest recente analyse over de risico's in het aardbevingsgebied in Groningen doen bij burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl de wenkbrauwen fronsen.

De risicoanalyse stelt dat er in Groningen geen huizen meer zijn die bij een zware beving een verhoogd risico lopen op instorting, terwijl dat vorig jaar nog heel anders was. 'Dit is een frappante uitkomst', zegt Beukema. 'Het heeft mij wel verrast.'

'Uitkomsten wijken enorm af'

Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken stuurde dinsdag een brief naar de Tweede Kamer waarin hij op basis van die uitkomsten concludeert dat Groningen snel veilig wordt.

'De uitkomsten wijken enorm af van de uitkomsten van hetzelfde model een jaar eerder', weet Beukema. Vorig jaar zijn als gevolg van de risicoanalyse tal van woningen aan de versterkingsopgave toegevoegd. Nu hoeft dat dus niet.

Content

'Het is de ondoorgrondelijkheid van de methodiek die door de NAM gehanteerd wordt', zegt de burgemeester van Delfzijl. 'We hebben de afgelopen jaren ook gezien dat als er volgens die methodiek geen risico was, panden toch versterkt moeten worden.'

Met andere cijfers was Beukema wel content. Het Staatstoezicht op de Mijnen concludeert dat de kans op een aardbeving met een kracht van 3.6 op de schaal van Richter flink is gedaald. Vorig jaar was die kans nog 12,5 procent. Dit jaar is de kans op zo'n zware beving meer dan gehalveerd tot 5 procent.

Versterkingsopgave

De kans op een beving met een kracht van 5.0 of hoger is volgens de toezichthouder zelfs gedaald naar nagenoeg nul. Om precies te zijn: 0,02 procent.

'Dat is niet verrassend', zegt Beukema. 'Wij hebben ons de afgelopen jaren al sterk gemaakt voor het terugbrengen van de gaswinning omdat we dachten dat daarmee de veiligheid vergroot zou worden en dat blijkt nu.'

Niets van dit alles heeft echter consequenties voor de lopende verterkingsopgave, benadrukt hij. 'We hebben nu ruim 26000 woningen die deel uitmaken van die operatie en die blijven gewoon in de versterking zitten.'

Lees ook:

- Groningen wordt veiliger: kans op een beving zoals Huizinge meer dan gehalveerd