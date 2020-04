'Hou maatregelen vol', zegt voorzichtig positief RIVM

Waar Nederlanders met het virus onder de leden aanvankelijk gemiddeld meer dan twee anderen besmetten, ligt dat aantal sinds omstreeks 16 maart op minder dan één, schatten de deskundigen die het kabinet adviseren.

Onzeker

Toch komen er nog steeds nieuwe patiënten bij en houdt de druk op de ziekenhuizen aan. Van Dissel geeft de voorzichtige positieve boodschap met veel slagen om de arm. 'De schattingen zijn nog wel erg onzeker', zei Van Dissel in een briefing van Tweede Kamerleden.

Daarom is het van cruciaal belang om de maatregelen vol te houden, zegt Van Dissel. 'We kunnen de maatregelen die het virus een halt toe moeten roepen nog een hele poos niet versoepelen.'

Uitleg verschillen

Van Dissel legde de Kamerleden ook uit waarom er soms grote verschillen zijn in de schattingen van het RIVM. Dat komt omdat het instituut moet werken met modellen die vooral in het begin van de uitbraak waren gebaseerd op wereldwijde gegevens. Naarmate het virus langer duurt worden gegevens ook betrouwbaarder.

Druk op de intensive care

Een voorbeeld is de druk op de Nederlandse ic-bedden. Aanvankelijk werd uitgegaan van een ligtijd van tien dagen, gebaseerd op wereldwijde gegevens. Maar sinds twee weken zijn er betrouwbaardere Nederlandse gegevens, die laten zien dat mensen gemiddeld 23 dagen op de intensive care liggen, wat zorgt voor meer druk op die afdelingen.

Zorgen om andere zorg

In de Tweede Kamer vroeg ook inspecteur-generaal Ronnie van Diemen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg om aandacht voor de problemen in de reguliere zorg. Veel zorg die niet noodzakelijk is, wordt uitgesteld. In Groningen is bijvoorbeeld vijftig tot zeventig procent van de ziekenhuiszorg afgezegd.

Van Diemen maakt zich daar zorgen over: 'Hoe zorgen we ervoor dat mensen die zorg nodig hebben, die zorg ook nemen?', vraag ze zich af. 'Uitstel moet niet leiden tot afstel.'

Hoewel ziekenhuizen benadrukken dat spoedzorg altijd doorgaat, heeft de inspectie zorgen over semi-spoed en andere zorg. 'We moeten aandacht hebben voor de balans in de gezondheidszorg.' De inspectie is met ziekenhuizen en andere zorgaanbieders in gesprek om dat te realiseren.

