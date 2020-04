Hertenkamp in Stadspark sluit na vijftig jaar

De gemeente Groningen sluit na ongeveer vijftig jaar het hertenkamp in het Stadspark. De dertig dieren die nu nog in het kamp zitten worden dit najaar en komend voorjaar verdoofd en daarna verplaatst.

Er zou weinig animo zijn voor het hertenkamp. 'Verreweg de meeste bezoekers van het Stadspark gaan naar de dieren in de nabijgelegen kinderboerderij', schrijft de gemeente.

Te weinig ruimte

De keuze om het hertenkamp te sluiten is daarnaast gemaakt vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, zegt een woordvoerder van wethouder Inge Jongman.

Er is onvoldoende gras in het hertenkamp, en voor de dieren die er zijn is te weinig ruimte. 'Zeker in het najaar en de winter leven de dieren op het aangeboden droogvoer.'

Bovendien is de ondergrond van het terrein in die seizoenen drassig. 'Daar is alleen met ingrijpende en kostbare maatregelen wat aan te doen', zegt de gemeente.

Verplaatsen

Een speciaal bedrijf gaat de volwassen dieren in september of oktober verplaatsen. De jongste hindes, die dit jaar geboren zijn, worden begin 2021 verplaatst. Die zijn eind dit jaar nog te jong om verdoofd te worden.

Waar de dieren naartoe gaan, is nog niet bekend, zegt de woordvoerder. 'We hebben daar een speciaal bedrijf voor ingeschakeld, dat zoekt uit waar plek is. Het gaat om dertig dieren, dus de kans is aanwezig dat ze uit elkaar worden gehaald.'

Nieuwe bestemming

De grond die vrijkomt krijgt een nieuwe bestemming. Daar zijn nog geen concrete plannen voor, zegt de gemeente.

Lees ook:

- Partij voor de Dieren: herten in Stadspark moeten verhuizen