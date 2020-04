Museumplein Grootegast dicht door corona: 'De loop zat er juist goed in'

Net als andere musea in het land is ook het Museumplein in Grootegast dicht door de coranamaatregelen. Dat is een flinke aderlating voor het Legiomuseum, het Victorymuseum en het drukkerijmsueum die in het pand zijn ondergebracht.

Vorig jaar trok het Museumplein iets meer dan 25.000 bezoekers, maar dat aantal wordt dit jaar niet gehaald.

Behoorlijke energiekosten

'De loop zat er goed in', zegt woordvoerder Henk Roede van het Museumplein, 'De eerste drie maanden van dit jaar zaten we al ver boven het bezoekersaantal over dezelfde periode van vorig jaar, maar nu komt er helemaal niemand meer.'

Daardoor komt er geen geld binnen terwijl de huur en de gas- en lichtrekening wel betaald moeten worden. 'Het is een heel groot pand, dus de energiekosten zijn ook behoorlijk.'

Vrijwilligers

Eén voordeel heeft het Museumplein wel: het wordt gerund door vrijwilligers en daardoor hoeven er geen salarissen te worden betaald.

Die vrijwilligers zitten nu allemaal thuis, zoals de bouwploeg van het Legiomuseum. Roede: 'We hebben allerlei plannen om nieuwe gebouwen van Lego te maken, maar dat hebben we voorlopig uitgesteld.'

75 jaar bevrijding

Rond 75 jaar Bevrijding zou het Museumplein een grote rol spelen. Roede: 'Verschillende scholen zouden voor rondleidingen naar de uitgebreide collectie miltaire voertuigen van het Victorymuseum komen, maar dat gaat nu helaas niet door. Ook die inkomsten lopen we mis.'

Daarnaast is het openluchtspel over de bevrijding van Grootegast geannuleerd. Een aantal voertuigen van het Victorymuseum zou bij die voorstelling worden gebruikt.

'Penibel'

De coronamaatregelen gelden in elk geval tot 28 april en dus blijft het Museumplein in Grootegast dicht. Of het daarna open mag is de vraag.

Roede 'Dan is het meivakantie. Vorig jaar hadden we in die vakantie meer dan tweeduizend bezoekers. Als de maatregelen worden verlengd dan missen we ook die inkomsten en dan wordt het wel penibel.'

Hulppakket

De gemeente Westerkwartier heeft een hulppakket in het leven geroepen om maatschappelijke organisaties, zoals het Museumplein, in deze moeilijke tijd te ondersteunen.

Roede: 'We hebben al wat voorzichtig contact. We hebben goede hoop dat de gemeente ons wil helpen, maar concreet is dat nog niet.'

Lees ook:

- Alles over het coronavirus