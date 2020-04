Ondernemer in nood? Dit doen provincie, gemeenten en de NOM voor je

Even geen rente en aflossing of gemeentelijke belasting hoeven betalen, een chatlijn voor ondernemers die het even niet meer weten. Provincie, gemeenten en instellingen als de NOM en de EBG doen van alles voor ondernemers, maar hun mogelijkheden zijn beperkt.

TOGS, TOZO, BKMB, NOW, Qredits; Voor ondernemers in coronanood is in ijltempo een uitgebreid pakket aan maatregelen door het kabinet opgetuigd.

Korte duur

Ook al wordt er gemopperd door ondernemers die buiten de boot vallen en is er vrees over te korte duur van de maatregelen, veel bedrijven en zzp'ers zijn er in elk geval nu even mee geholpen. Ook door banken trouwens die ondernemers wat lucht geven door betalingsvoorwaarden te verruimen.

Maar wat kunnen de regionale en lokale overheden? En wat doen de organisaties die zijn opgezet om de regionale economie een zetje te geven.

De Noordelijke Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij NOM maakte vorige week al bekend rente en aflossing op te schorten van bedrijven die een achtergestelde lening bij de NOM hebben lopen. Vijftig bedrijven hebben nu een beroep op die mogelijkheid gedaan, zegt NOM-directeur Dina Boonstra.

Dit is voor ons nieuw, omdat we geen kredietverlener zijn Dina Boonstra - directeur NOM

Overbruggingskrediet

De NOM werkt samen met andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen ook aan een nieuwe regeling voor overbruggingskredieten voor in problemen verkerende startups en scale-ups, dat zijn bedrijven die net een stapje verder zijn dan de eerste groeifase. Die kunnen voor leningen nauwelijks bij banken terecht.

'Dit is voor ons nieuw, omdat we geen kredietverlener zijn', zegt Boonstra. Voor het geval het misloopt met een lening staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat borg. Boonstra verwacht dat besprekingen tussen de regionale ontwikkelingsmaatschappijen en de ministeries over borgstelling worden binnen twee weken afgerond.

Op verzoek van het ministerie van EZK heeft de NOM ook een lijst opgesteld van noordelijke bedrijven die iets kunnen betekenen in de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. 'Dat gaat om ondernemingen in de medische hoek die kunnen omschakelen naar productie van bijvoorbeeld beademingsapparatuur of virustests.' Voorbeeld van een bedrijf dat al bijspringt is drankenproducent Hooghoudt, dat alcohol voor handgels is gaan maken.

Uitstel en subsidies

De Economic Board Groningen (EBG) geeft bedrijven in Noord-Groningen die via het Groeifonds geld hebben geleend uitstel van betaling van rente en aflossing. Vooralsnog voor een periode van drie maanden. 'We bekijken het van geval tot geval en op verzoek van het bedrijf', legt EBG-voorzitter Emme Groot uit. Verder is de Adviesregeling van de EBG uitgebreid en komen meer activiteiten in aanmerking voor subsidiëring door EBG.

We laten zien dat we dichtbij de ondernemers staan en dat we er zijn om te helpen Emme Groot - Economic Board

Ook de morele support is belangrijk, zegt Groot: 'We laten zien dat we dichtbij de ondernemers staan, dat we er zijn om te helpen. We hebben deze week een advertentie in de lokale bladen geplaatst met de gezichten en de telefoonnummers van onze managers die de contacten met de ondernemers hebben. We roepen op: bel ons wanneer je vragen hebt.' Een dagelijkse chatbox die EBG deze week opent moet de drempel ervoor nog wat verlagen.

Na de crisis

Groot pleit ervoor nu al na te denken over de periode na de crisis. 'Samen met overheden, werkgevers en werknemers moeten we ons voorbereiden. Wat komt hier nog allemaal achter vandaan?'

Groot neemt vast een voorschot op de rol die EBG daarin zou kunnen vervullen. Eind dit jaar loopt de termijn waarvoor EBG is opgericht af, maar de organisatie wil graag verder. De politiek neemt in mei hier een besluit over.

Geen zak met geld

De provincie Groningen heeft meerdere maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen, maar zegt de portemonnee niet te kunnen trekken. De meest recente is dat Kredietunies geen rente hoeven te betalen over leningen die ze bij de provincie hebben lopen.

'In ieder geval willen we de Kredietunies de komende drie maanden geen rente in rekening brengen', zegt gedeputeerde IJzebrand Rijzebol. 'We hebben wel de voorwaarde gesteld dat zij ook geen rente in rekening brengen bij de bedrijven die bij hen lenen. Het is niet bedoeld om hun kas te spekken, maar om hun cliënten te ontlasten.' De Kredietunies van Groningen, EemsDelta en Westerkwartier lenen geld aan ondernemers.

We staan niet met een zak geld klaar. Wij zijn een oliemannetje IJzebrand Rijzebol – ez-gedeputeerde

Rijzebol legt uit dat eveneens twee taskforces actief zijn om de situaties bij ondernemers in kaart te brengen. De eerste taskforce is actief in de EemsDelta. 'Samen met de gemeenten Het Hogeland en Delfzijl, de SBE en Groningen Seaports willen we knelpunten en hotspots in kaart brengen om ondernemers zoveel mogelijk te ontlasten.

Rond de stad Groningen bestaat ook zo'n taskforce en we zijn bezig met een derde taskforce met alle gemeenten, behalve de stad, het Hogeland en Delfzijl. Met de wethouders die economie in portefeuille hebben willen we inventariseren wat ondernemers in hun gemeente nodig hebben.'

Extra geld voor ondernemers is er vanuit de provincie momenteel niet. 'Het is niet zo dat wij met een zak geld klaarstaan. Wij zijn een oliemannetje, we signaleren en geven vooral signalen door aan instanties die daar weer over gaan. De gemeenten verlenen bijstand aan zelfstandigen. Wij moeten vooral signaleren.'

Verzachten

Ook gemeenten springen nu bij. Ze zijn allereerst door het Rijk aangewezen om de noodhulp aan zzp'ers af te wikkelen. Geld voor deze TOZO-regeling krijgen ze van Den Haag. Daarnaast zijn er gemeenten die de betalingsvoorwaarden voor ondernemers wat verzachten.

Zo komt de gemeente Groningen ondernemers en zelfstandigen tegemoet door ze uitstel te geven op het betalen van gemeentelijke belastingen. Ook krijgen ondernemers sneller hun factuur uitbetaald, wil de gemeente opdrachten blijven verstrekken aan zelfstandigen en flexwerkers en worden leges voor afgelaste evenementen terugbetaald.

Nieuwe verdienmodellen

Daarnaast is er een budget van 250.000 euro gecreëerd om ondernemers te ondersteunen om nieuwe verdienmodellen te laten ontwikkelen. 'We zijn nu aan het kijken hoe we dat precies gaan invullen', meldt een woordvoerder. 'Dit zijn onze eerste maatregelen. We bekijken per week en per maatregel van de overheid wat nodig en haalbaar is.'

Ook de gemeenten Westerkwartier en Delfzijl hebben een coronaregeling opgetuigd, vergelijkbaar met die van de gemeente Groningen. De verwachting is dat meer gemeenten dat zullen doen.

Zes-punten-plan

Voorzitter Sieger Dijkstra van VNO NCW Noord zegt blij te zijn met de steun van overheidszijde. Maar gemeenten lopen in hun goedwillendheid volgens Dijkstra al snel tegen een grens op.

'Eén van de onderwerpen in ons zes-puntenplan om de economie draaiende te houden betreft uitstel van betaling of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Maar gemeenten stonden financieel al zwaar onder druk en daar komt nu de coronacrisis bij. Dat betekent dat gemeenten het niet zonder extra hulp van het Rijk kunnen.'

VNO NCW vindt de aanpak van de crisis op dit moment adequaat, aldus Dijkstra. 'Maar ik kan me voorstellen dat dit nog lange tijd blijft voortduren. Het moet niet zo zijn dat we de economie zodanig platleggen dat we de zorg dadelijk niet meer kunnen betalen. Dus moeten we kijken naar hoe we de anderhalvemeter-economie en de bedrijven zo goed mogelijk draaiende kunnen houden.'

