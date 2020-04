Social media-afdeling FC Groningen draait op volle toeren

'Het is belangrijk om onze supporters en sponsoren juist in deze tijd aan ons te binden', zei algemeen directeur Woude Gudde van FC Groningen dinsdag. Dat doet de Trots van het Noorden op allerlei manieren.

Een werkdag van social media-redacteur Frank Veenhof is geen dag dezelfde. Tijdens het seizoen is hij samen met zijn collega's van de communicatie-afdeling bezig met opnames, interviews, voorbeschouwingen en nog veel meer. Alles om de supporters zoveel mogelijk content te kunnen bieden.

Het hele verhaal

'Op een wedstrijddag laten we via Facebook, Instagram en Snapchat het hele verhaal achter de schermen zien aan onze supporters', vertelt Veenhof. 'We proberen onze aanhang de beleving van de spelers aan te bieden, zodat je er als het ware bij bent.'



Doordat het voetbal sowieso tot 1 juni stilligt, probeert FC Groningen via social media de supporters zoveel mogelijk te bereiken. 'We zijn gaan kijken wat we onze supporters nu wel kunnen bieden en waar mensen behoefte aan hebben. Het is belangrijk dat iedereen thuis werkt, maar ook fit blijft. Daar proberen we zoveel mogelijk op in te spelen met de kennis die we in huis hebben.'

Fit met FCG

'Wij horen bijvoorbeeld van mensen dat ze rugklachten krijgen door het thuiswerken. Wij bieden in samenwerking met onze hoofdsponsor via een speciaal platform thuiswerktips en work-outs aan.'

Dat is allemaal te bekijken via het online platform 'Fit met FCG' van de club. 'Dan kan je denken aan ergonomische, maar ook voedingstips', verheldert Veenhof. 'We hadden gister bijvoorbeeld een verhaal op onze site van onze voedingsexpert. Want veel mensen gaan nu juist meer eten. Op deze manier proberen we onze hele regio en aanhang tips te geven in deze tijd.'

Voor de kleintjes

Ook voor de jongste jeugd is er de mogelijkheid om thuis toch nog aan de voetbaltechniek te werken. Drie keer in de week laten spelers uit de jongste elftallen een aantal oefeningen zien, waar de kleine fans dan mee aan de slag kunnen. '

Vandaag hebben we bijvoorbeeld vier trainingsoefeningen. Kappen en schieten, hooghouden met de knie, echt van alles. Kinderen kunnen niet naar de training toe, maar thuis is er voldoende mogelijk. Daar geven we graag tips voor', zegt Veenhof.



Meest memorabele goal

Tevens loopt er via de website een actie waarbij supporters hun meest memorabele doelpunt in eigen stadion kunnen insturen. Aan het eind van volgende week kan er dan gestemd worden en zo ontstaat er een lijst van de vijftien meest bijzondere doelpunten gescoord in de Euroborg.

'Zelf vind ik het lastig om een goal te kiezen', zegt Veenhof na even nagedacht te hebben. 'Ik denk de 4-3 van Suarez in de legendarische thuiswedstrijd tegen Vitesse. Een comeback is natuurlijk altijd heel bijzonder. De lob van Suk in de wedstrijd tegen PSV wordt bijvoorbeeld ook veel ingestuurd.'

Verder zal de club de komende tijd veel blijven aanbieden aan de supporters via de onlinekanalen.

Frank Veenhof (midden) neemt interviews af (Foto: FC Groningen)



'Nu zetten we bijvoorbeeld elke dag een samenvatting online, maar hele wedstrijden uitzenden is bijvoorbeeld ook een optie. Helaas blijft deze vervelende situatie voorlopig nog wel even aanhouden, dus gaan we nog veel meer laten zien.'

Op 3 mei is het tevens vijf jaar geleden dat de bekerfinale door de Trots van het Noorden werd gewonnen. 'Daar gaan we op een bijzondere manier aandacht aan schenken', verklapt Veenhof alvast.

