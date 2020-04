Minder woninginbraken in tijden van coronacrisis

Het lijkt erop dat inbrekers minder kans zien om in woningen in te breken, nu iedereen massaal thuis werkt vanwege de coronacrisis.

Uit inbraakcijfers van de politie blijkt dat er in de provincie tussen 12 en 31 maart dit jaar 26 keer is ingebroken, terwijl het in dezelfde periode vorig jaar om 48 inbraken ging. Ook het aantal (mislukte) pogingen nam in deze periode af: van 12 vorig jaar naar 7 dit jaar.

periodes Totaal Woninginbraken Pogingen 12-31 maart 2019 60 48 12 12-31 maart 2020 33 26 7

Ook als je het aantal inbraken per week in 2020 bekijkt, zie je dat het inbraakcijfer in week 12 en 13 lager is dan in de weken ervoor.

Sterker nog: sinds RTV Noord vanaf 1 juli 2018 ieder kwartaal de woninginbraakcijfers bijhoudt, laat week 13 (de week van 23-29 maart) het laagste aantal inbraken in één week sinds juli 2018 zien: vijf inbraken en één poging.

Voor de volledigheid: in week 13 vorig jaar ging het om 22 inbraken en vijf pogingen.





Reactie politie

De politie Noord-Nederland laat in reactie weten dat ze op een later moment met een brede analyse komt over de impact van de coronacrisis. Daarin komt ook het onderwerp woninginbraken aan bod.

Om die reden kon de politie ook nog niet ingaan op de vraag of ze mogelijk wél een toename ziet van het aantal inbraken bij bedrijven nu veel kantoren zijn gesloten.

Verantwoording

Met behulp van de Misdaad in Kaart-tool van de politie houdt RTV Noord sinds juli 2018 elke drie maanden de inbraakcijfers in de provincie bij. Op die manier kunnen we inzicht krijgen in de inbraakontwikkelingen door de tijd heen, op een gedetailleerd regionaal schaalniveau.





