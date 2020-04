Corona in woonzorgcentrum: 'Dan zie je je moeder achter het raam staan en dan breek je'

Heidi Ploeg uit Bedum is dinsdagmorgen extra vroeg opgestaan; ze heeft een druk programma. 'Ik stond halverwege de trap met de was. Je schrikt je wezenloos en denkt: nee dat kan niet!'

Geen contact

De 72-jarige moeder van Heidi woont al vijf jaar in Alegunda Ilberi; ze is dementerend. Moeder Ina en dochter Heidi zagen elkaar voor het laatst op donderdag 19 maart. Die dag hing al in de lucht dat Rutte de oudereninstellingen op slot zou gooien. Heidi besloot snel naar haar moeder te gaan.

'Ik ga elke donderdagavond naar mijn moeder. Daar kijkt ze altijd erg naar uit. Nu ben ik 's middag gegaan en mijn zusje ook. We zijn de hele dag gebleven. Ik had een pot zure haring mee en een vers boeketje bloemen. Daar ben ik nu heel blij om.'

Ver van je bed

Tot die dag was corona iets waar ze beiden niet echt mee bezig waren. 'Op facebook zag je veel grapjes en grolletjes en lachte je erom. Die 19 maart dacht ik al wel: nu gaan we voor het echie. En nu denk ik: shit, mama! Ze zit nu wel heel dicht bij de haard!'

Heidi weet om welke bewoner het gaat. Die krijgt niet zo veel bezoek, zegt ze, dus hoe kan het dan gebeurd zijn? 'Misschien heeft iemand van het personeel het, die niet weet dat hij drager is.'

Zorgen om moeder

De hele dinsdag staat in het teken van het bericht dat ze die ochtend krijgt. De bezorgde berichten en telefoontjes stromen binnen. Maakt ze zich zelf zorgen om haar moeder?

'Die bewoner zat tussen de middag wel altijd met mijn moeder aan tafel te eten. En ze heeft een ruisje bij haar hart. Maar ik weet dat ze daar in goede handen is en ze houdt zich aan de regels.'

Op eigen kamer

Moeder Ina blijft nu in haar kamer. Dat is eigenlijk voor alle bewoners verplicht gesteld nu er corona is op de afdeling, maar de praktijk blijkt weerbarstig. 'Je hebt dementerenden die de loop in de benen hebben. Die blijven over de gangen lopen en je kan ze moeilijk opsluiten. Mijn moeder heeft nu wel haar kamer op slot; ze wil geen medebewoners meer binnen.'

'Ik zou me meer zorgen maken als mijn moeder ook door die gangen zou lopen. Ik zeg wel steeds: mam, handen wassen! Dan zegt ze: ik kom nergens aan! Maar personeel geeft jou ook dingen, zeg ik dan.'

Dementerend

Volgens Heidi begrijpt haar moeder wel wat haar overkomt. Ze kan niet meer voor zichzelf zorgen en vergeet veel, maar snapt wel waarom haar dochter niet meer langskomt. 'Ik mis jullie, zegt ze wel aan de telefoon. En gisteren kreeg ik een kaartje van haar, dat is nog nooit gebeurd.'

Heidi zelf is rustig, totdat ze vertelt over afgelopen vrijdag. Toen kregen bewoners een serenade van zanger Johan Haak. Heidi ging kijken. 'Dan zie je je moeder daar voor het raam staan en hoor je zo'n nummer, nou dan breek je. Mijn moeder zag me huilen en ik zag haar vragen achter het raam: wat is er?, wat is er?'

Angstig is moeder Ina zelf niet, vertelt Heidi. 'Ze zegt: 'Mit drij weken ist weer over. Het komt hier zo mor nait, ik woon drij hoog!' Maar ja, het is er nu dus wel.'

Heidi: 'Ik denk niet dat dit zo 1-2-3 over is. Maar het treft iedereen. Iedereen heeft een eigen verhaal. Het voelt alsof je toch heel dicht bij elkaar bent, ook al mag dat niet.'

