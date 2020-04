Opnieuw vertraging voor megastal boer Verweij in Blijham

De veehouder hoorde dat woensdag en gaat er nu vanuit dat de plannen een half jaar extra vertraging oplopen. Hij werkt al elf jaar aan zijn plannen. Verweij wil zijn stal uitbreiden, zodat er 1250 runderen in kunnen.

Gemeenteraad in oktober akkoord

In oktober 2018 besloot de gemeenteraad van Westerwolde dat ze akkoord gaat met de plannen van de megastal. De stikstofuitspraak was later, in mei 2019. De Raad van State wil nu dat Verweij uitzoekt welke stikstofeffecten de megastal zal hebben op natuurgebied Liefstinghsbroek. Dat moet met een zogeheten passende beoordeling die over 26 weken klaar moet zijn.

Hoe we een oplossing moeten vinden, is voor mij nu nog even onduidelijk Wim Verweij - veehouder

Verweij is niet te spreken over de voorlopige uitspraak: 'We moeten nu een berekening maken waarvan nog niet bekend is hoe de berekening gemaakt moet worden. Er zijn namelijk nog geen richtlijnen voor vanuit de overheid', stelt Verweij. 'Hoe we daar een oplossing in moeten vinden, is voor mij nu nog even onduidelijk.'

Eerder vertraging

Het is niet de eerste keer dat de plannen vertraging oplopen. Ze moesten in de afgelopen elf jaar meerdere keren aangepast worden, onder andere op verzoek van de politiek en Milieudefensie.

Zijn zaak werd vorig jaar aangehouden wegens diezelfde stikstofuitspraak. De melkveehouder beschuldigt het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) Ter Apel, dat naar de Raad van State stapte, intussen van dierenmishandeling, omdat hij zijn bestaande stal nog steeds niet heeft kunnen uitbreiden en verbeteren.

Naast stikstof heeft het IVN een tweede bezwaar, maar dat werd woensdag door de Raad van State ongegrond verklaard. Volgens de natuurclub heeft de gemeente het bouwperceel van Verweij opzettelijk nét onder de twee hectare gehouden om provinciale bemoeienis af te houden. Volgens de Raad van State is daar geen sprake van.

Als de nieuwe berekeningen klaar zijn, dan doet de Raad van State een definitieve uitspraak.

