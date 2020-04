Gemeente wil betaald parkeren Korrewegwijk uitbreiden

In de Indische Buurt en Professorenbuurt-Noord in Stad wordt betaald parkeren ingevoerd (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

De parkeerdruk in de Indische Buurt komt niet overeen met het aantal mensen dat er woont. 'We zien dat er mensen parkeren die niet in die buurt moeten zijn', laat een woordvoerder van de gemeente weten. De gemeente doet sinds 2018 onderzoek naar de parkeerproblemen in de buurt.

Betaald parkeren wordt uitgebreid

De oplossing? Betaald parkeren invoeren. De gemeente stelt voor om het betaald parkeren, dat in sommige delen van de buurt al geldt, uit te breiden tot de Molukkenstraat. In de Professorenbuurt-Noord wordt betaald parkeren ingevoerd tot het Van Starkenborghkanaal.

Nieuwe bewoners van complexen met een eigen parkeerplaats, kunnen geen vergunning meer krijgen in de buurt. De gemeente hoopt zo dat die bewoners alleen parkeren op hun eigen plaats in het complex waar ze wonen.

Parkeergarages vermijden

'Mensen willen de parkeergarages in de binnenstad vermijden', laat de woordvoerder weten. De gemeente hoopt op deze manier dat bewoners weer in hun eigen buurt kunnen parkeren en dat het parkeren op plekken waar dat niet mag of gevaarlijk is, zo wordt verminderd.

Bezoekers van de Indische Buurt moeten betalen op maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 18.00 uur en op koopavonden tot 21.00 uur. In de Professorenbuurt-Noord moeten zij op die dagen betalen van 16.00 tot 22.00.

De Indische Buurt staat ook op de gemeentelijke lijst voor vernieuwing. Volgens de gemeente biedt dit kansen om verder te kijken dan alleen de parkeerproblemen in de buurt.

Lees ook:

- Indische Buurt in Stad krijgt wellicht betaald parkeren

- Parkeren in Stad wordt duurder voor bezoekers én bewoners