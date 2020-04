'Brabants cowboygedrag' gebeurt volgens provincie niet meer: 'Afspraken gemaakt'

Brabant wil veehouderijen in Zeeland, Noord-Holland en Drenthe opkopen om zo stikstofruimte te creëren voor het project Logistiek Park Moerdijk. Volgens gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) van Groningen 'een hele slechte zaak' om de stikstofproblemen aan te pakken.

'Heel slecht'

'Wat Brabant heeft gedaan is heel slecht', zegt hij. 'Het is erg slecht voor de samenwerking en slecht voor het proces.'

Juist in deze periode zit Staghouwer met zijn collega-gedeputeerde Rik Grashoff uit Brabant en de tien andere provincies om tafel om afspraken te maken over het zogeheten 'extern salderen.'

Bedrijven opkopen

Op 1 mei moeten die definitieve afspraken over de verdeling van stikstofrechten op tafel liggen. Ondertussen zag Brabant door ontbreken van duidelijke regels haar kans schoon de boerenbedrijven op te kopen, zodat er stikstofruimte vrij komt die het in Brabant kan gaan inzetten.

Brabant is een van de provincies met een relatief hoge stikstofuitstoot ten opzichte van het aantal aanwezige natuurgebieden.

Excuses

Grashoff (GroenLinks) heeft dinsdag in het Interprovinciaal Overleg (IPO) namens zijn college excuses aangeboden, zegt Staghouwer. 'Brabant heeft economische belangen laten prevaleren boven het groepsproces. We hebben die excuses aangehoord. Er volgt nog een excuusbrief naar alle provincies. Ook hebben alle provincies met elkaar afgesproken dat dit niet meer mag gebeuren.'

Officieel zouden provincies elkaar opnieuw een soortgelijk kunstje kunnen flikken, de regels staan dat nog toe, maar de provincies hebben volgens Staghouwer met elkaar afsproken dat het niet meer zal gebeuren. 'De minister kan dit niet blokkeren door de regels aan te passen, we zullen er zelf uit moeten komen als provincies.'

Funda

Dat betekent dat bijvoorbeeld een partij als Schiphol niet zelfstandig boerenbedrijven in Groningen kan gaan opkopen om zo meer stikstofruimte voor haar vliegveld kan creëren. Alleen overheden kunnen dit doen, zegt Staghouwer.

'De boerenbedrijven die Brabant heeft opgekocht, stonden gewoon op Funda. Maar we hebben ze laten weten dat dit niet langer kan. En alle provincies hebben nu uitgesproken dat we dit niet meer gaan doen. Garanties kan ik niet geven, maar we gaan er wel vanuit dat dit ongewenst is. Overheden moeten elkaar niet dit soort acties aandoen.'

'Cowboygedrag'

Coalitiepartij CDA in Provinciale Staten noemt de 'Brabant-coup' 'niet wenselijk'. 'Stel dat dit beleid zou worden doorgevoerd en in Groningen zouden bedrijven worden opgekocht, dan kom je met leegstaande bedrijven. Wat doet dat met de leefbaarheid?', vraagt

Statenlid Jesper Bergsma zich af. Hij heeft vragen gesteld aan Staghouwer of bedrijven in Groningen ook benaderd zijn.

Staghouwer zegt dat er geen Groninger bedrijven zijn opgekocht door de provincie Brabant. Ook in de Tweede Kamer hebben coalitiepartijen CDA en ChristenUnie vragen gesteld aan minister Carola Schouten (ChristenUnie). CDA-Kamerlid Jaco Geurts noemt de actie van Brabant 'cowboygedrag.'

