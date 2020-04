Gewapend met een sopje boent Fransien Volgenant in de Groninger Oosterparkwijk speeltoestellen schoon. Ze vindt dat juist nu in de coronacrisis de speelveldjes goed schoon gehouden moeten worden om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Volgenant gaat regelmatig met haar twee jonge kinderen naar de speeltuin. Ze vermijdt de drukke veldjes, maar door de uitbraak van de crisis gaat ze met een enigszins bang gevoel naar buiten.

'Ik vond het toch wel spannend. Je bent strenger naar je kinderen, want ze zitten overal aan. Normaal gesproken heb ik daar geen moeite mee, maar nu wel. De randen van de glijbaan of het klimrek worden door veel kinderen vastgepakt. Natuurlijk wassen mijn kinderen de handen bij thuiskomst, maar het is nu toch anders. Na het schoonmaken weet ik dat het goed zit. Niet alleen voor mijn eigen kinderen maar ook voor die van een ander.'

#simpelsoppen

Aan een hek op een groot openbaar speelterrein in het Pioenpark hangt een geseald A4'tje. Volgenant wijst naar het papier. 'Deze hebben we opgehangen zodat buurtbewoners die hebben schoongemaakt dit kunnen noteren.'

Het papiertje aan het hek (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

De tekst staat er in drie talen en wordt afgesloten met 'Met elkaar, voor elkaar. Blijf veilig en gezond!' Met een markeerstift is de datum 29 maart opgeschreven. 'Het hoeft echt niet twee keer per dag en met professionele schoonmaakmiddelen. Een keer in de twee dagen met een simpel sopje is voldoende', lacht Volgenant, want op een witte emmer staat groot #simpelsoppen.

Sluiting voorkomen

Niet alleen de emmer is creatief onder handen genomen. Ook een fles allesreiniger heeft een nieuw etiket gekregen met de opdruk: 'Met simpel soppen helpen we corona naar de knoppen'.

Het flesje zeep (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Het geldt overigens niet alleen voor speelveldjes. 'Kijk om je heen. In de wijk staan overal parkeerautomaten, die continu worden aangeraakt, maar het geldt ook voor een broodautomaat of een handvat van een vuilnisbak.'

Volgens Volgenant is het beter voorkomen dan genezen. 'Straks sluiten ze, wat in bijvoorbeeld New York al het geval is, alle openbare veldjes en fitnessapparaten. Dat moeten we toch voorkomen? Maar het gaat vooral om de verspreiding van het virus tegen te gaan.'

Landelijk promoten

De actie loopt nog maar net maar Volgenant krijgt van veel kanten positieve reacties, maar ze hoopt dat het hier niet bij blijft.

'Ik hoop dat dit positieve virus zich snel gaat verspreiden. Zelf heb ik contact gezocht met de lokale speeltuinvereniging. Die zijn nu ook gedwongen dicht, maar zij gaan wel proberen om dit via social media landelijk bij collega-verenigingen te gaan promoten. Daarnaast gaan wij via Facebook een oproep doen om zoveel mogelijk mensen te vragen om foto's op te sturen waarbij dit soort veldjes schoongemaakt worden, want het doel is dat meerdere wijken, maar ook dorpen en andere steden simpel gaan soppen.'

