Eerste boetes uitgedeeld voor samenscholing; extra aandacht op drukke plekken

Liever delen ze helemaal geen boetes uit, benadrukt Schuiling. Het beleid van de Veiligheidsregio is om mensen te overtuigen van de noodzaak om afstand tot elkaar te houden. 'Meestal lukt dat ook.'

'Buitengewoon dom'

In enkele gevallen lukte dat echter niet. Schuiling: 'Mensen bleven dan een tijdje doorklieren en dan kun je een boete krijgen.' De groepjes die her en der toch in het straatbeeld te zien zijn, noemt Schuiling dan ook 'buitengewoon dom'.

In de regel zijn alle burgemeesters, verenigd in de Veiligheidsregio, juist blij met hoe de regels worden opgevolgd. 'Eigenlijk gaat het heel goed', zegt Schuiling. 'We zien veel inventiviteit bij ondernemers om met alle maatregelen om te gaan en bij onze inwoners zien we dat de maatregelen goed worden opgevolgd.'

Lockdown weten te vermijden

Dit alles levert volgens Schuiling op dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn, ondanks dat het kabinet de maatregelen wel heeft verlengd tot 28 april.

'Het is natuurlijk hartstikke beroerd dat de maatregelen verlengd moeten worden, maar in de kern is het prettig dat we niet helemaal opgesloten zitten. We hebben een lockdown weten te vermijden.'

Mooi weer, extra controles

Komend weekend wordt er mooi weer verwacht. Dat geldt ook voor de hele komende week en dan is er een lang paasweekend. Het ligt in de lijn der verwachting dat mensen dan toch de zon op willen zoeken. De Veiligheidsregio is daar extra alert op.

'We weten de plekken waar we extra alert moeten zijn', zegt Schuiling. 'In Groningen is dat bijvoorbeeld het Noorderplantsoen. Maar ook in gebieden waar mensen graag willen sporten of gebieden waar het heel lekker is om een wandeling te maken zien we nog wel eens overtredingen. We zullen daar meer aanwezig zijn om mensen eraan te herinneren dat ze niet te dicht op elkaar moeten staan.'

