'We hebben dorpshuizen hard nodig als de boel weer opengaat'

'We hebben al meerdere telefoontjes van beheerders gehad en horen de geluiden ook uit andere provincies', zegt Pieter Knol van Groninger Dorpen. 'Maar hoe groot het probleem is, kunnen we nog niet precies zeggen. In onze nieuwsbrief van deze week hebben we gevraagd wat ze mis denken te lopen en of ze problemen verwachten. Er zit ook nog verschil in per dorpshuis. De een heeft een buffer, de ander niet.'

Bij de Kamer van Koophandel heeft iedere categorie een bepaalde code. Bij het bekendmaken van de lijst met bedrijven en organisaties die ik aanmerking komen voor compensatie, ontbrak de code van de dorps- en buurthuizen.

Als dorpshuizen omvallen, heb je niks meer Pieter Knol - Groninger Dorpen

'Dat is onterecht', aldus Knol. 'We hebben deze plekken hard nodig als de boel weer opengaat. Daar ontmoeten mensen elkaar. Voetbalclubs uit dorpen fuseren, kerken krijgen een andere functie, waardoor dorps- en buurthuizen vaak als laatste overblijven. Als die omvallen, heb je niks meer.'

Knol hoopt dat ze alsnog toegevoegd worden aan de lijst, zoals eerder gebeurde met de winkeliers. Hiervoor worden momenteel landelijk Kamerleden benaderd om de ernst van de situatie te benadrukken.

'Maar die compensatie is een noodmaatregel voor directe schade, niet voor de langere termijn', nuanceert hij de gedachte dat met compensatie meteen alle problemen van tafel zijn. 'En het is ook nog afwachten of je aan de voorwaarden voldoet. Je moet in de komende periode 4000 euro verlies verwachten en vaste lasten van 4000 euro hebben. Het is geen cadeautje.'

