GGD-directeur blij met landelijk testbeleid: 'Moeten beetje in ons vuistje lachen'

Het beleid in Groningen kreeg een week eerder nog kritiek van minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid. Die kritiek nam hij enkele dagen later al weer terug.

'Wij moesten een beetje in ons vuistje lachen toen we zagen dat het Groningse testbeleid - wat vorige week tot commentaar leidde - nu landelijk beleid wordt', zegt Rietveld.

Het testen van zorgpersoneel moet ervoor zorgen dat het zorgsysteem zo veel mogelijk overeind blijft. Een zorgverlener die besmet blijkt, kan dan in een vroeg stadium naar huis worden gestuurd om zo min mogelijk andere collega's te besmetten. Iemand met enkel een snotneus en een negatieve coronatest, kan dan gewoon aan het werk.

De GGD heeft de afgelopen anderhalve week zo'n vijfhonderd zorgverleners - buiten het UMCG-personeel om - getest op corona. Gemiddeld blijkt 4 procent van hen besmet met corona.

'Dat is niet zo hoog', zegt Rietveld. 'En dat is helemaal niet erg, want de rest kan dan met een gerust hart gewoon aan het werk. Al is het natuurlijk geen garantie dat ze het niet alsnog krijgen.'

Woensdag is ook voor het eerst een Groningse GGD-medewerker positief getest op corona. Een moment dat er aan zat te komen, erkent Rietveld. 'Onze mensen werken al een maand in de frontlinie.'

Desondanks heeft de GGD-directeur een enigszins positief gevoel over de situatie in Groningen. 'We zitten erg gunstig ten opzichte van de landelijke cijfers en het is goed om te zien dat het substantiële verschil dat er is niet kleiner wordt. Wij doen er alles aan om deze relatieve rust zo lang mogelijk vol te houden.'

De vraag naar hulp vanuit andere regio's is ook gestabiliseerd, stelt Rietveld. 'Maar we houden er wel rekening mee dat die vraag sterk toe kan nemen als de druk in steden als Leiden of Utrecht verder oploopt.'

