Troostlaidjes #11: Eltje Doddema - Kop derveur

Een 'troostlaidje' in deze coronatijd. In het RTV Noord-programma Edwin op Noord riepen we Groninger artiesten op om zo'n liedje te schrijven.

Kira Dekker, Harry Niehof, Fries Wolma, Bé Schmaal, Irene Wilkens, Anne-Lie Persson, Lars Koehoorn, Harm Tabak, Inge van Calkar en Steernvanger brachten hun liedjes reeds ten gehore. Vandaag is het de beurt aan Eltje Doddema.

Kopschraberijen

Het nummer vindt zijn oorsprong op zijn weblog Kopschraberijen, waar hij elke dag wat op post. 'Soms is het wat flauwekul, soms is het ook eernsachtig, om het op zijn Gronings te zeggen.'

'Voor dit lied had ik een paar weken geleden ook wat op mijn blog gezet, over het hamsteren van toiletpapier. Dat werd een gedicht. Daar heb ik later een paar serieuze coupletten bij gemaakt en toen had ik een liedje: Kop derveur.'

Rustig in Harkstede

Met Doddema gaat het trouwens goed: 'Ik ben nog goed gezond en dat is het belangrijkste in deze tijd. Ik blijf zo veel mogelijk binnen. Het enige is dat ik vier keer per dag onze hond moet uitlaten. Maar in Harkstede kom je dan niet veel mensen tegen. Men houdt zich goed aan de afgesproken regels. En boodschappen doet mijn vrouw alleen, nu ik niet meer mee naar binnen mag bij de supermarkt.'

