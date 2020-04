Ondernemers willen aan de slag in strijd tegen het coronavirus

Op verzoek van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen heeft de Noordelijke Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) bedrijven in haar portefeuille benaderd met de vraag of ze een bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. De inventarisatie heeft vijftien bedrijven opgeleverd die hun productie daarvoor willen inzetten. Namen kan de NOM nog niet geven.

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LHC) is opgezet door de ministeries van EZK en VWS om zo snel mogelijk ziekenhuizen en laboratoria te voorzien van medische hulpmiddelen. Vooral aan beademingsapparatuur is dringend behoefte, maar er zijn ook tekorten aan andere medische producten, testapparatuur en benodigdheden en beschermingsmiddelen voor artsen en verplegers.

Productie omgooien

'We hebben gezocht in de medische hoek of er bedrijven zijn die kunnen omschakelen naar de productie van materialen voor bijvoorbeeld beademingsapparatuur of coronatests', zegt NOM-directeur Dina Boonstra. 'Productie omgooien is misschien niet heel eenvoudig, maar wij kunnen ze bijstaan met financiering en advisering en hen in contact brengen met andere relaties.'

Wat hierin meehelpt is dat veel bedrijven nu te kampen hebben met teruggelopen vraag, waardoor alternatieve productie meer dan welkom is, zegt Allard van Dijk. Hij is van het regioteam Noord van het ministerie van EZK en coördineert regionaal het verzoek van het hulpmiddelenconsortium.

'Veel bedrijven, ook in de medische sector, staan nu stil en bieden ook daarom hun capaciteit aan', aldus Van Dijk. 'Ze komen op een lijst. Dan is het afwachten of het tot een match leidt met wat het consortium vraagt.'

Productieketen

Het LHC zoekt op twee manieren naar medische hulpmiddelen, zegt Van Dijk. 'Er wordt gekeken naar wat er in het hele land op de plank ligt. Naast dit inkooptraject is er het productietraject waarin wordt bekeken of onderdelen of hele producten, die niet of moeilijk verkrijgbaar zijn, gemaakt kunnen worden. Of dat er misschien productieketens voor opgezet kunnen worden.'

Hoewel ze nu vaak in moeilijke omstandigheden verkeren, willen veel bedrijven graag bijdragen zegt Van Dijk. Maar het regelen op korte termijn van productie is geen simpele opgave. 'Producten moeten veelal aan nauwkeurige specificaties voldoen en goedgekeurd worden voor medische toepassing. Vaak moet de oorspronkelijke eigenaar of ontwerper van een product ook meewerken aan toestemming.'

'Selectie gebeurt door een reeks medische en producttechnische organisaties en specialisten', vult Van Dijk aan. 'Er gelden prioriteiten, want alles is snel nodig. Komt bij dat ziekenhuizen een hoge en gecontroleerde kwaliteit eisen.'

Handgels

Los van de zoektocht door de NOM, EZK Noord en ook de provincies, waren er onlangs ook al voorbeelden van bedrijven die het initiatief namen om andere producten te produceren. Zo ging drankenfabrikant Hooghoudt alcohol voor handgels maken en de Groninger Marc Begeman produceert nu een desinfectiemiddel in plaats van ijs.

