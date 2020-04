Scholen proberen achterstand bij leerling te voorkomen

'Kinderen van hoogopgeleide ouders redden zich vaak wel, maar er zijn groepen die het moeilijk hebben in deze situatie. De kans op ongelijkheid neemt daardoor sterk toe', zegt bestuursvoorzitter Theo Douma van stichting Openbaar Onderwijs Groningen.

Dat merkt ook docent Elisa Bilijam van CBS De Borg in Haren, die les geeft aan groep 8: 'Sommigen zijn na twee uur al klaar met hun opdrachten, terwijl anderen er veel moeite mee hebben. Ouders zeggen dat ze het niet snappen of niet weten hoe ze het uit moeten leggen. Je merkt veel verschil in de thuissituatie.'

Voor kinderen van immigranten is thuiswerken vaak nog lastiger, zegt Bilijam. 'Dan heb je de taalbarrière er ook nog bij. In de klas weet je soms niet eens of ze het meekrijgen, via internet is dat helemaal een groot probleem.'

Moeilijke concentratie

De vraag is: heeft het te maken met niet willen, of niet kunnen? Volgens Wilma Meiners, kleuterjuf bij de Borgmanschool in Groningen, speelt motivatie wel degelijk een rol: 'Wij proberen een heel breed pakket aan te bieden waar kinderen meerdere uren per dag mee aan de slag kunnen. Sommigen zijn helaas heel slecht te motiveren. Dat leidt ook tot spanningen binnen gezinnen.'

Vooral bij jonge kinderen moeten ouders vaak helpen, terwijl zij daar vanwege werk soms geen tijd voor hebben. 'Wij maken instructiefilmpjes met daarin liedjes, verhaaltjes of puzzeltjes. Op die manier hoop je ouders te ontlasten, maar het blijft lastig. Je hebt bijna de neiging: breng het kind maar hier, maar dat kan nu even niet.'

Gaat goed

Op CBS de Regenboog in Leens maken ze zich niet zoveel zorgen. Daar heeft Gea Rustema, leerkracht van groep 5 en 6, vaak contact met haar leerlingen. 'Er zijn natuurlijk ouders die overdag moeten werken waardoor sommige leerlingen meer op zichzelf zijn aangewezen. Die hebben het wel wat moeilijker. Anderen hebben weer geluk dat hun ouders leerkracht zijn', vertelt Rustema. 'Er ontstaan inderdaad verschillen.'

'Als ik merk dat sommige kinderen wat achterlopen met opdrachten bel ik de ouders even en vraag wat er aan de hand is. Soms maak ik een instructievideo om opdrachten te verduidelijken', zegt Rustema. Op de school in Leens zijn de leerlingen na meer dan twee weken thuis werken al helemaal gewend aan de digitale lessen. De leerlingen maar ook ouders van groep 5 en 6 doen volgens Rustema goed hun werk.

Bij CBS de Regenboog hadden ze wel verwacht dat de leerlingen langer thuis moeten blijven:



Kwetsbare gezinnen

Een aantal gemeenten en scholen zijn sinds deze week aan het inventariseren welke kinderen uit kwetsbare gezinnen enkele dagdelen per week naar school kunnen. Op die manier hopen zij het risico op achterstanden te verkleinen en deze kinderen een veilige plek te bieden. In de gemeente Groningen gaat het in eerste instantie om 120 plekken.