Bloedbank Groningen zoekt genezen coronapatiënten

Onderzocht wordt of met hun bloedplasma, dat antistoffen bevat, patiënten die nog ziek zijn geholpen kunnen worden.

Bij de bloedbank in Groningen, in een gebouw van het UMCG, is het deze woensdagochtend rustig. De helft van de 'doneerplekken' wordt niet gebruikt, zodat donoren op ruim anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten. Normaal komen hier per dag soms meer dan zestig donoren, nu is een groot deel afgebeld.

11.000 Groningers

De donoren die wel komen worden nog nauwkeuriger ondervraagd en gecheckt als anders. Voor je een stap binnen zet heb je al twee keer je handen ontsmet, eerst bij de ingang van het ziekenhuis en op de verdieping waar Sanquin zetelt nog een keer.

In totaal zijn 11.000 Groningers bloed- of plasmadonor. De meesten van hen doneren bloed bij de Sanquin-locatie in het UMCG, de rest bij de mobiele bloedbank die eens per maand een aantal grotere gemeenten aandoet.

Corona-onderzoek

Dat er vanwege de coronamaatregelen minder bloed gegeven kan worden is op zich geen probleem, zegt landelijk woordvoerder van Sanquin Merlijn van Hasselt. 'Omdat ziekenhuizen alle ingrepen die niet dringend zijn hebben afgezegd is de vraag naar bloed aanzienlijk gedaald.'

Bloedplasma is nog steeds wel hard nodig. Het wordt gebruikt voor verschillende corona-onderzoeken, zoals een onderzoek naar de groepsimmuniteit in Nederland. Verder is er behoefte aan bloedplasma van genezen coronapatiënten. Dit plasma met antistoffen kan via een transfusie worden toegediend aan patiënten die nog ziek zijn. Mogelijk heeft dat een positieve invloed op hun ziekteverloop.

Momenteel hebben zich in Groningen nog geen genezen coronapatiënten gemeld als plasmadonor. Volgens van Hasselt komt dat waarschijnlijk doordat in het noorden tot nu toe nog relatief weinig mensen besmet zijn.



Net als voor de donoren gelden ook voor de medewerkers allerlei speciale maatregelen; ''s Avonds ben je doodmoe omdat je aan zoveel dingen moet denken', zegt één van hen. Maar de sfeer is gemoedelijk, er wordt veel gelachen en de medewerkers doen er alles aan om het donoren naar de zin te maken: 'Wil je nog koffie? Zit de naald nog goed? 300ml, je bent al op de helft!'

Om te prikken moeten ze natuurlijk dichtbij de donoren komen. Toch dragen de medewerkers van de bloedbank geen mondkapjes; 'Die moeten we zoveel mogelijk sparen voor de mensen aan het bed.'

Wie zich wil aanmelden als bloed- of plasmadonor kan terecht bij de website van Sanquin.

