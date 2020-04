Werf in Lauwersoog apetrots op eerste loodsschip

De Mira: één van de nieuwe loodstenders van Next Generation Shipyards in Lauwersoog. (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Ze zijn apetrots bij scheepswerf Next Generation Shipyards in Lauwersoog; de daar gebouwde hagelnieuwe tender voor het Nederlands Loodwezen ligt klaar in de haven. Kosten: 3,5 miljoen euro.

Loodstenders worden gebruikt om loodsen van en naar grote zeeschepen te vervoeren. Langs de Nederlandse kust varen twintig van deze tenders. De komende jaren moeten er vijf worden vervangen.

Vervolgopdracht

De 'Mira' is de eerste van die vijf. Momenteel worden er proefvaarten uitgevoerd, daarna wordt het schip overgedragen aan de opdrachtgever.

Loodstender Mira in de haven van Lauwersoog (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)



Als definitief gebleken is dat het schip aan alle voorwaarden voldoet, mogen ze in Lauwersoog in eerste instantie nog eens twee van deze schepen bouwen. Daarna nóg eens twee.

Verdubbeling van de omzet

Werfeigenaar Albert Keizer becijferde eerder al eens dat deze opdracht zorgt voor een verdubbeling van de omzet.

Hij is trots op het ranke schip: 'Het is een hele bijzondere opdracht', zegt hij glunderend. 'Het is een enorme referentie voor ons in de hele wereld dat wij dit schip, dat ontworpen is door een gerenommeerd Iers bureau, hebben mogen bouwen.'

Brandstofbesparing

'Wat er zo bijzonder aan is? Het is helemaal opnieuw ontworpen en in samenwerking met onze engineering is er een enorme gewichtsbesparing bereikt. Samen met een optimale vorm van de romp zorgt dat voor een enorme brandstofbesparing. Reken maar op 200.000 à 300.000 liter per jaar.'

Dat betekent niet dat de loodstender niet voldoende 'power' heeft: het schip vaart met gemak 30 knopen, dat is omgerekend ongeveer 54 kilometer per uur.

