'Echte Lycurgiaan' blijft langer bij Lycurgus

Ghanbari heeft een bijzondere loopbaan achter de rug. Hij kwam in 2015 als vluchteling uit Iran terecht in een asielzoekerscentrum in Kolham. Daar ging hij volleyballen voor VIOS, om vervolgens over te stappen naar Lycurgus. Hij gaat nu zijn vierde seizoen spelen voor de hoofdmacht van Lycurgus-coach Arjan Taaij.

Titel, beker en trouwen

In 2018 pakte hij met Lycurgus de landstitel en het afgelopen seizoen veroverde hij ook, na een sterk optreden van zijn kant, de nationale beker met de Groningers.

Privé ging het ook goed. Begin januari van dit jaar slaagde hij voor zijn inburgeringscursus en vlak daarvoor trouwde hij met een Hoogezandster.

'Zelfvertrouwen teruggevonden'

Ghanbari is gelukkig met zijn nieuwe contract. 'Ik voel me nu echt iemand die onderdeel is van het team, dat wil ik graag zo houden. Mijn zelfvertrouwen heb ik hier teruggevonden. Dat maakt me gelukkig. Ik wil volgend seizoen alle prijzen pakken en betere resultaten halen in Europa', zo laat de middenman op de website van de club weten.

'Toonaangevend in eredivisie'

Arjan Taaij: 'Ik ben superblij dat Hossein met een jaar verlengd heeft. Hij is een echte Lycurgiaan geworden. Hossein heeft de afgelopen jaren een mooie ontwikkeling doorgemaakt en is dit jaar toonaangevend geweest in de Eredivisie', vult de Lycurgus-coach aan.

Vijfde aanwinst

Met het bijtekenen van Ghanbari zijn er tot nu toe vijf spelers voor volgend seizoen vastgelegd. Dennis Borst, Bennie Tuinstra, Geoffrey van Gent en Steven Ottevanger tekenden eerder al bij.

