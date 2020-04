'Niet voetballen is lastig om te verwerken'

Zaterdagvereniging VEV '67 uit Leek was dit seizoen met een opmars bezig in de Tweede Klasse. De ploeg stond op de vierde , maar het seizoen is abrupt ten einde gekomen door de verlenging van de kabinetsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen.

'Het komt rauw op je dak, want voetbal is een deel van je leven. Het is lastig om te verwerken, maar als je kijkt hoe het virus zich ontwikkelt, vind ik dat dit de enige juiste beslissing is', zegt VEV'er Jorn Udema op een bijna uitgestorven sportpark Oostindie.

'Voor ons minder erg'

Zijn ploeggenoot Arjan Veenstra heeft hetzelfde gevoel. Daarnaast vindt de aanvaller het jammer, omdat het elftal net zo goed draaide.

'We hadden wel kans om promotie te halen. Maar nog een jaar in de Tweede Klasse is voor ons minder erg dan bijvoorbeeld Bergum.' De Friezen hebben een straatlengte voorsprong op de rest en konden de kampioensvlag al bijna in top hijsen.

Filmpje met oefeningen

Om de voetballoze periode goed te besteden, maken de spelers van de eerste selectie een filmpje met oefeningen voor jeugdspelers. Elke dag is er een video met tips en trucs te zien op YouTube, voornamelijk bedoeld om fit te blijven.

'We krijgen positieve reacties van de kinderen en ouders. Sommigen sturen zelf ook filmpjes terug. Die komen binnen in de groepsapp. Dat geeft een goed gevoel, omdat je dan in de gaten krijgt dat je het samen doet', deelt Veenstra zijn ervaringen.

Kantine verbouwd

De afgelopen weken is de deur van het clubhuis niet altijd gesloten geweest. De kantine is deels verbouwd, maar bijvoorbeeld de kranen van de douches moeten opengedraaid worden om legionellabesmetting te voorkomen.

En VEV '67 heeft net als veel andere verenigingen een goede daad gedaan: alle houdbare producten zijn gedoneerd aan de Voedselbank.