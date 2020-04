Boeren 'zwaar teleurgesteld' over overleg met minister Schouten

Het Landbouw Collectief, waarin dertien boerenorganisaties zijn vertegenwoordigd, stelt dat de landbouw al volop stikstof heeft gereduceerd, ook recent nog. De boeren zijn teleurgesteld omdat daar in hun ogen niet op wordt gelet.

'Zelfs in deze periode van de coronacrisis, waarbij de stikstofconcentratie in de lucht sterk is gedaald en voedselvoorziening crucialer is dan ooit, wil het kabinet de agenda van 2019 doordrukken. Op deze manier heeft overleg geen zin', meent het Collectief.

'Steeds stroever'

Volgens hen verloopt het overleg over de door de boeren voorgestelde maatregelen steeds stroever. Het gaat dan om eiwitarm voer, het meer beweiden van de koeien en het uitrijden van mest aangelengd met water. 'Alle goede ideeën vanuit de sector worden juridisch lamgeslagen vanuit het ministerie', zo schrijft het Collectief.

Volgens de boeren wil de minister ondanks de kritiek de Spoedwet Aanpak Stikstof doorvoeren. Die wet zou de mogelijkheid bieden om het veevoer voor de dieren tot in detail vanuit Den Haag te regelen en mogelijkheden bieden om boeren 'te beboeten op een wijze die alle proporties te buiten gaat'.

Opkoopregeling

Ook is het Collectief boos dat, tegen het het advies van de boeren in, een 'peperdure' regeling is aangekondigd voor de opkoop van boerenbedrijven. Volgens de boeren is uit berekeningen gebleken dat het effect hiervan op Natura 2000-gebieden minimaal is.

Het Landbouw Collectief roept de politiek op om de minister op andere gedachten te brengen en heeft het overleg voorlopig 'on hold' gezet.

Lees ook:

- Mesdagfonds: onze stikstofcijfers kloppen niet

- RIVM: onze berekening klopt, verschil met andere berekening is logisch

- LTO: minister, neem nieuw stikstofonderzoek serieus